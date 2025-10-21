Menü Kapat
16°
Ekonomi
Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

Yeni Torba Yasa Meclis'e taşındı ve yasa içerisindeki maddeler de gündeme gelmeye başladı. Torba Yasa kapsamında olan Bağ-Kur’luların ihya kapsamı değişecek. Prim borcunu ödeyemediği için borcu silinerek sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur’lular ihya başvurusu yaptıklarında halen günlük asgari ücretin yüzde 34,75'i oranında prim ödeyerek bu eksik günleri tamamlayabiliyor. Yeni teklifle Bağ-Kur prim günlerinin ihyasında prim oranını yüzde 45'e çıkacak. İşte detaylar...

Primlerini uzun süre ödeyemeyen ’lular için 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında kanun çıkartıldı. Bu kişilerin prim borçları silinip sigortalılık süreleri durduruldu. Prim borcundan kurtuldular ama primini ödeyemedikleri günlere ait sigortalılık süreleri de durduruldu. Bu süreler emekliliklerinde dikkate alınmıyor.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

EMEKLİLİK SÜRESİNE EKLENECEK

Ancak, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler ile durdurulan bu süreleri ihya etme hakkı tanındı. Buna göre, Bağ-Kur’lular ekonomik durumları elverişli hale geldiğinde durdurulan sigortalılık sürelerinin primini ödeyerek yeniden ihya etmek suretiyle emekliliklerine ekleyebiliyorlar.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

BAĞ-KUR prim günlerini ihya etmek isteyenler, durdurulan süreler için prime esas kazanç tutarının yüzde 34,75’i oranında prim ödüyorlar. Mevcut asgari ücret üzerinden durdurulan prim günlerini ihya eden Bağ-Kur’lu şu an her 1 gün için günlük asgari ücretin yüzde 34,75’i oranında prim ödüyor. Buna göre bir günlük prim tutarı 301,23 TL tutuyor. Üç yıllık süre (1.080 gün) için ihya başvurusunda bulunan Bağ-Kur’lu bu yıl 325.428 TL prim ödemesi gerekiyor.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

ÖDENECEK RAKAM YÜKSELECEK

AK Parti Grubu tarafından TBMM’ye sunulan ve bu hafta Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek kanun teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen bazı primlerde artış öngörülüyor. Bunlar arasında Bağ-Kur’luların ihya primleri de yer alıyor. Teklif, Bağ-Kur ihya prim oranının yüzde 45’e çıkartılmasını düzenliyor.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

Bu durumda 3 yıllık süre için yeni kanun teklifine göre ihya başvurusunda bulunacak bir kişinin günlük 390,08 TL olmak üzere 1080 gün için toplam 421.286 TL prim ödemesi gerekecek. Söz konusu kişinin üç yıllık prim gününü ihya maliyeti yeni kanunla 95.805 TL artacak. İhya oranlarının yüzde 45’e yükseltilmesiyle yıllık yaklaşık 2,98 milyar lira ilave gelir sağlanması öngörülüyor.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

BU TARİHE KADAR BAŞVURUN

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bulunanlar, bu tarihten önceki primlerini ödememişler ise prim borçları silinerek sigortalılık süreleri durduruldu. Borcunu ödemediği için durdurulan kişiler diledikleri zaman ihya başvurusunda bulunabiliyorlar.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

Kanuna göre, ihya için başvuru yapanlardan başvuru tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden prim alınıyor. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar, yüzde 34,75 oranı üzerinden prim ödeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihi ve sonrasında yapanlardan ise yüzde 45 oranında prim alınacak. Başvuru sonrasında hesaplanan borç tutarının tamamının, borcun SGK tarafından tebliğ edildiği tarihten üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi yapanların sigortalılık süresi canlandırılarak günleri için değerlendiriliyor.

Emekli olmanın maliyeti 95 bin lira artacak! Eski prim günlerini ihya etmek için son fırsat

İhya işlemi prim borcu ödenmediği için silinen günlerin tamamı için yapılıyor. Borcunu ödemediği için silinen prim günü 1080 gün olan kişinin ihya talebinin kabul edilebilmesi için bu sürenin tamamının primini ödemesi gerekiyor.

