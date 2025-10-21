Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı

Cep telefonu operatörleri 5G teknolojisinin yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2026’ya kadar belirlenen tavan fiyatların üzerinde ücret artışı yapamayacak. 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhütü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Yani toplam zam % 32’yi geçemeyecek. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:57

1 Nisan 2026’ tarihinden itibaren teknolojisine geçiş yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi.

Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı

Tavan kararına göre Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. Böylece operatörler 5G'nin devreye alınması için yapacakları altyapı yatırımları, baz istasyonu kurulumu ve ihalenin ilk taksitini ödemek için müşterilerine fahiş oranda zam yansıtamayacaklar. 5G ihalesi 16 Ekim'de gerçekleşirken, 3 operatör 11 frekans paketi için KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 2042 yılına kadar yetkilendirildi.

Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı

TARİH BELLİ OLDU

İhaleyi kazanan operatörler oluşan bedelleri 3 eşit taksitte ödeyeceği gibi 1 Nisan 2026 tarihine kadar altyapılarını 5G'ye uyumlu hale getirerek bu tarihte hizmet sunmaya başlayacaklar. BTK ise azami ücret tarifesinde yaptığı değişiklikle operatörlere bu tarihe kadar geçerli olacak şekilde yeni ücret tavanı belirledi. Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL'yi geçemeyecek. Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL'yi aşamayacak. Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecek. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180.06 TL olacak. Bunun yanında açma-kapama bedeli de 183.68 TL olarak uygulanacak.

Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı

ZAM ORANI İÇİN TAVAN RAKAM

BTK uyguladığı tavan fiyat düzenlemesiyle vatandaşları operatörlerin insafına terk etmiyor. Bu kapsamda operatörler 1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhütü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulayabilecek. Yani bir vatandaş örneğin şu anda faturasına 300 TL ödüyorsa, operatörler aynı tarifenin taahhüt süresini uzatmak istediğinde paket fiyatı en fazla 400 TL'ye kadar yükseltebilecek. BTK, 1 Nisan 2026 tarihinde fiyatlara yeni bir tavan uygulayacak.

Bu tarihe kadar zam yok! 5g öncesi tarifelere fiyat ayarı

KARŞILAŞTIRMA YAPARAK KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmet e-Devlet üzerinden devreye alındı. Vatandaşlar, "https://www.turkiye.gov.tr/ btk-tarife-karsilastirma" adresinden işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, , bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması
Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız
ETİKETLER
#btk
#5g
#Taahhüt Süresi
#Operatörler
#Telefon Tarifeleri
#İnternet Tarifeleri
#Fiyat Tavanı
#Telefon Tarifi
#İnternet Tarifi
#Operatörler
#Teknolojik Gelişme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.