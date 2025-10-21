Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

Piyasaların gözü kulağı perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, piyasalarda son durum, altın fiyatlarının seyri, Merkez Bankası faiz kararı gibi tüm merak edilen konular hakkında özel uyarılarda bulundu. Şener, Fed'in faiz kararı doğrultusunda altın fiyatlarının yeni rekorlar kıracağının altını çizdi ve yatırımcıları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 12:24

Türkiye Cumhuriyeti perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunarak piyasalardaki son durumu değerlendirdi ve faiz beklentisini paylaştı.

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

Şener, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirterek, "Gram altın 5.806 lira civarında. Son dönemde biraz ilerleme ve geri çekilmeler kaldığı yerden devam ediyor. Ons altın ise 4.277 ; bu da yıl başından beri yüzde 55’lik artış demek" dedi.

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

Ekonomist, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantılarını ve faiz beklentilerini değerlendirdi: "Ekim ayında Fed toplantısı var, sonrasında aralık ayında. Kasımda yok. Fed’in faiz indirim beklentisi çok güçlü. 25’er baz puan indirmesi bekleniyor ama ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumu çok önemli. Eğer sürpriz olursa ekimde 50 baz puan indirim gelirse sene sonunda ons altında 4.500 doların üstünü görürüz"

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR ALTIN UÇUYOR

Şener, altın fiyatlarındaki yükselişin doların değer kaybıyla da desteklendiğini vurguladı: "Ocak ayından beri dolar Euro karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Doların değer kaybıyla altın yönü bir süre daha hep yukarı olacak gibi. Özellikle güçlü piyasalar altın fonları alıyor. Piyasalar da altının yükseleceğine inanıyor ki portföylerinde çoğaltmaya başladılar. Merkez bankalarının rezervleri de var"

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNGÖRÜSÜ

Faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde Şener, " beklenen gibi gelirse bu yılı ons bazında 4.300 dolar civarında kapatırız. Piyasa beklentisi 100-150 baz puan indirim. Ama her yıl eylül ve ekim enflasyonu beklentinin üzerinde çıkıyor. Yıllık şu anda yüzde 33,5 ama politika faizimiz 40,5’ta. Gelecek yılın beklentisine göre de faiz kararı verildiği için piyasa 150 baz puan bekliyor. Ama bu ay pas geçerse de sürpriz olmaz. Yıl sonunda 29-30 enflasyonla kapatırsak son Aralık toplantısında faiz indiriminin 250-300 baz puanlık indirim yapabilir. Gelecek yıl yüzde 16’lık enflasyon beklediğimiz için bu kadar yüksek faiz olması sıkıntılı. Bunun söylentisi bile piyasayı hareketlendirdi. Bütün bunlara bakıldığında Merkez Bankası pas geçecek gibi görünüyor" dedi.

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

KREDİ FAİZLERİNİ ETKİLEYECEK

Konut ve tüketici kredilerine etkisine de değinen Şener, "Konut ve tüketici kredilerinin aşağı inmesi için Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar böyle devam edecek ama yıl sonundan itibaren piyasayı rahatlatacak indirimler Ocak ayından itibaren gelmeye başlayacak" diye konuştu.

Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

BORSA'NIN YÖNÜ NEREYE DÖNÜK?

Borsa ve döviz piyasasındaki hareketliliğe de dikkat çeken Şener, "Borsada yüzde 2 üzerinde artış oldu dün. Bugün yine düşüş var. Doların ve altının yönü, Merkez Bankası kararları etkiliyor. Bunu borsaya yansıtmanın yolu geleceğe dönük olumlu mesajlarda yatıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması
Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş perşembe günü için uyardı
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolar
#altın fiyatları
#enflasyon
#merkez bankası
#faiz kararı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.