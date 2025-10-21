Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunarak piyasalardaki son durumu değerlendirdi ve faiz beklentisini paylaştı.

ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

Şener, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirterek, "Gram altın 5.806 lira civarında. Son dönemde biraz ilerleme ve geri çekilmeler kaldığı yerden devam ediyor. Ons altın ise 4.277 dolar; bu da yıl başından beri yüzde 55’lik artış demek" dedi.

Ekonomist, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantılarını ve faiz beklentilerini değerlendirdi: "Ekim ayında Fed toplantısı var, sonrasında aralık ayında. Kasımda yok. Fed’in faiz indirim beklentisi çok güçlü. 25’er baz puan indirmesi bekleniyor ama ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumu çok önemli. Eğer sürpriz olursa ekimde 50 baz puan indirim gelirse sene sonunda ons altında 4.500 doların üstünü görürüz"

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR ALTIN UÇUYOR

Şener, altın fiyatlarındaki yükselişin doların değer kaybıyla da desteklendiğini vurguladı: "Ocak ayından beri dolar Euro karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Doların değer kaybıyla altın yönü bir süre daha hep yukarı olacak gibi. Özellikle güçlü piyasalar altın fonları alıyor. Piyasalar da altının yükseleceğine inanıyor ki portföylerinde çoğaltmaya başladılar. Merkez bankalarının rezervleri de var"

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNGÖRÜSÜ

Faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde Şener, "Faiz kararı beklenen gibi gelirse bu yılı ons bazında 4.300 dolar civarında kapatırız. Piyasa beklentisi 100-150 baz puan indirim. Ama her yıl eylül ve ekim enflasyonu beklentinin üzerinde çıkıyor. Yıllık enflasyon şu anda yüzde 33,5 ama politika faizimiz 40,5’ta. Gelecek yılın beklentisine göre de faiz kararı verildiği için piyasa 150 baz puan bekliyor. Ama bu ay pas geçerse de sürpriz olmaz. Yıl sonunda 29-30 enflasyonla kapatırsak son Aralık toplantısında faiz indiriminin 250-300 baz puanlık indirim yapabilir. Gelecek yıl yüzde 16’lık enflasyon beklediğimiz için bu kadar yüksek faiz olması sıkıntılı. Bunun söylentisi bile piyasayı hareketlendirdi. Bütün bunlara bakıldığında Merkez Bankası pas geçecek gibi görünüyor" dedi.

KREDİ FAİZLERİNİ ETKİLEYECEK

Konut ve tüketici kredilerine etkisine de değinen Şener, "Konut ve tüketici kredilerinin aşağı inmesi için Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar böyle devam edecek ama yıl sonundan itibaren piyasayı rahatlatacak indirimler Ocak ayından itibaren gelmeye başlayacak" diye konuştu.

BORSA'NIN YÖNÜ NEREYE DÖNÜK?

Borsa ve döviz piyasasındaki hareketliliğe de dikkat çeken Şener, "Borsada yüzde 2 üzerinde artış oldu dün. Bugün yine düşüş var. Doların ve altının yönü, Merkez Bankası kararları etkiliyor. Bunu borsaya yansıtmanın yolu geleceğe dönük olumlu mesajlarda yatıyor" ifadelerini kullandı.