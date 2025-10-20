Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Sağlık
 Ceyda Altun

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler

Sonbaharın gelişiyle havalar soğumaya başladı, kapalı mekânlarda geçirilen zaman arttı. Bu değişim sadece doğayı değil, sağlığı da etkiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Sonbaharda solunum yolu enfeksiyonları hızla artıyor. Bu dönemde mutlaka korunma önlemleri alınmalı" diyerek özellikle risk gruplarına uyarılarda bulundu.

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler
Sonbahar ve kış ayları, enfeksiyon hastalıklarının artış gösterdiği kritik dönemler arasında yer alıyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak kişisel önlemler, riskin büyük ölçüde azalmasını etkiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için koruyucu tedbirlerin önemini vurguluyor.

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler

RİSK TAŞIYAN KİŞİLER DAHA DİKKATLİ OLSUN

Doç. Dr. Diktaş, özellikle çocukluk çağı, 55 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanan hastaların daha büyük risk altında olduğunu belirterek, "Kanser tedavisi gören, romatolojik hastalıklarla ilgili ilaç kullanan ya da bağışıklığı baskılayan tedaviler alan kişilerde enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor. Bu nedenle korunma yöntemlerini ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler

BULUNDUĞUNUZ ALANI HAVALANDIRIN

Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının hâlâ önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Diktaş, "El hijyeni her zamankinden daha kritik. Ellerin sık sık yıkanması, kullanılan maskelerin kirlenmesi halinde hemen değiştirilmesi ve bulunduğumuz ortamın sık sık havalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler

AŞI ZAMANI GELDİ!

Grip ve nezle vakalarının artmaya başladığını vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, "Grip aşısı olma zamanı geldi. Risk grubunda yer alan kişilerde zatürre aşısı ve RSV aşısı da çok önemli. Bu özellikle yaşlı bireyleri ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyor" diye konuştu. Maske ve kişisel eşyaların kullanımında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diktaş, "Kirlenen maskeler hemen değiştirilmelidir. Basit görünen bu önlemler, sonbahar ve kış aylarını daha sağlıklı geçirmemizi sağlar" diyerek uyarılarını yineledi.

Mevsim geçişlerinde sağlığınızdan olmayın! İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler
