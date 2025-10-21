Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Yunanistan'dan yönetilen çeteye büyük operasyon! 71 kişi enselendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda 32 ayrı olaya karışan 71 çete üyesi yakalandıktan 4 gün sonra adliyeye sevk edildi. Çete elemanlarının Yunanistan'da firari olan elebaşı U.Ş. tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 gün önce yakalanan 71 üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin, " Amaçlı İşyeri Kurşunlama, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme" gibi suçların da içinde olduğu 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı ağının karıştığı olaylar ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemlere ait görüntüler ortaya çıktı.

Yunanistan'dan yönetilen çeteye büyük operasyon! 71 kişi enselendi

71 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, , tehdit ve kasten yaralama da dahil çok sayıda suça karıştığı belirlenen çeteye yönelik geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Yunanistan’da firari durumdaki çete elebaşı U.Ş. tarafından yönetildiği anlaşılan 71 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yakalanmıştı.

Yunanistan'dan yönetilen çeteye büyük operasyon! 71 kişi enselendi

ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA FİRARİ

Liderliğini Yunanistan’da kaçak yaşayan U.Ş.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, "Yağma Amaçlı İşyeri Kurşunlama, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme" gibi suçlardan 32 eyleme karıştıkları saptanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.

Yunanistan'dan yönetilen çeteye büyük operasyon! 71 kişi enselendi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 merminin ele geçirildiği soruşturmanın failleri, bu sabah adli makamlara sevk edildi. Öte tarafından "Yağma Amaçlı İşyeri Kurşunlama, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme" gibi suçların da içinde olduğu 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı organize suç ağının karıştığı olaylar ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemlere ait görüntüler ortaya çıktı.

