Gündem
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı

Kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte diploma düzenleyen çeteye yönelik davada kilit isim yakalandı. Tahliye edildikten sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan çete lideri Ziya Kadiroğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek sistemlere yetkisiz erişim sağlayan, bu sayede sahte sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomalar düzenlendiğinin ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan skandalda kritik bir gelişme yaşandı. Sahte diploma davasında tutuklandıktan sonra tahliye edilen çetenin bir numaralı ismi Ziya Kadiroğlu yeniden yakalandı.

Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı

SAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çete lideri Ziya Kadiroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar kararı verilmişti.

SAHTE DİPLOMA ÇETESİNİN LİDERİ YAKALANDI

Bunun üzerine polis ekipleri sanığı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çete lideri Ziya Kadiroğlu'nu İstanbul'da gözaltına aldı.

Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı

4 SANIK HAKKINDA DAHA TUTUKLAMA KARARI

, 10 Ekim'deki duruşmada çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun yanı sıra Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına da itiraz etmiş ve sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.

Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Seç, beğen, al... Diplomaları harita çizim uzmanları yaptı

199 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...
