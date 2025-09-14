Sahte diploma skandalında yeni detaylar! Seç, beğen, al... Diplomaları harita çizim uzmanları yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri, okullardaki rüşvet çarkını bütün detaylarını ortaya çıkardı. Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden “Denklik Belgesi” başvurusu sırasında rüşvet alan şebeke üyelerinin, üç farklı kademede faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Öğrenciler, başvurdukları bazı özel eğitim kurumlarında “Eğitim Danışmanlığı” gibi görevlerde bulunan aracılar tarafından, ikinci kademeyi oluşturan ve “Denklik Şefleri” olarak bilinen kişilere yönlendirildi.

SAHTE DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ HAZIRLADILAR

Aralarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan üç kişinin de bulunduğu “Denklik Şefleri”, Türk ve yabancı öğrencilerden rüşvet alarak yurt dışında eğitim görmüş gibi sahte diploma ve mezuniyet belgeleri hazırlattı. Düzenlenen belgeler, üçüncü kademedeki harita çizim uzmanlığı bulunan kişiler tarafından yapıldı.

2 MİLYON TL'Lİ BULAN ÜCRETLER...

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şebekenin 400’den fazla öğrenciden kişi başı 400 bin ile 2 milyon lira arasında para aldığı ortaya çıkarıldı.

NOTLARI DÜZENLENDİ, MEZUN EDİLDİ

Lise mezunu olmayan kişilerin özel eğitim kurumlarına kaydını yaptırıp geriye dönük ders notları verilerek mezun edilmeleri sağlandı. Özel kurumlarda okuyan ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) girecek adaylara da yüksek not verildiği tespit edildi.

SEÇ, BEĞEN, AL: DİŞ HEKİMLİĞİ, HUKUK, EĞİTİM VE ECZACILIK...

Şebeke üyelerinin A.D. isimli bir öğrenciye Ukrayna’daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenleyerek “denklik” almasını sağladığı ve böylece onu üniversite mezunu gibi gösterdiği belirlendi. Detaylı incelemelerde A.D.’nin hiç yurt dışına çıkış yapmadığı saptandı. Lise diploması olmayan çok sayıda kişinin de daha sonra çeşitli üniversitelerin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık fakültelerine kaydolduğu ortaya çıktı.

Asrın felaketinde sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) zorunlu kıldığı “Karot Raporu” ile ilgili olarak bazı okullara sahte ve usulsüz raporlar düzenlendiği, eğitim kurumları için gerekli olan itfaiye, asansör, iskan gibi raporların da rüşvet karşılığında hazırlandığı tespit edildi. Bu yolla idari para cezası kesilen veya mühürlenen kurumların dosyalarının kapatıldığı anlaşıldı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Kirli düzeni organize eden ve “Denklik Şefi” olarak adlandırılan dört kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklandı. 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.