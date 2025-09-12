Menü Kapat
25°
 | Selahattin Demirel

Sahte diploma soruşturmasında 44 şüpheli hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, arasında diplomaların da bulunduğu sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı alınan 44 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '' ve 'kamu kurumları zararına ' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 54 şüphelinin Türkiye'ye için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldığı ileri sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin 'açık, akşam' gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı öne sürülürken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın () okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendikleri de tespit edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sahte diploma soruşturmasında 44 şüpheli hakkında karar verildi

Emniyette işlemleri biten 44 şüpheli ile cezaevinde bulunan bir kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 24’ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden biri yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı, 23 şüpheli ise tutuklandı. Yurt dışında firarda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler
ETİKETLER
#Eğitim
#deprem
#meb
#dolandırıcılık
#rüşvet
#Sınav G Irş Yerleri
#Karot Raporu
#Gündem
