 Baran Aksoy

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler

İstanbul merkezli 5 ilde sahte diploma çetesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 kişi gözaltına alınırken çetenin yaptıkları duyanları şoke etti. Çetenin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu tuttuğu karot raporunda bile sahtecilik yaptığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin rüşvet karşılığı özel okullara “bina sağlamlığını” gösteren sahte “karot raporu” da düzenledikleri ortaya çıktı. İşte akılalmaz olayın detayları…

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler
11.09.2025
saat ikonu 10:55
11.09.2025
saat ikonu 11:03

Türkiye’ye amacıyla gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi başvuruları sırasında aldıkları, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu tuttuğu karot raporlarını da rüşvet karşılığında düzenledikleri belirlenen şüphelilerden 46’sı gözaltına alındı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, rüşvet karşılığında sahte evrak hazırladıkları iddia edilen 54 kişiden 46’sı yakalandı.

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler

DENKLİK BAŞVURUSUNDA RÜŞVET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “rüşvet” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada, Türkiye’ye eğitim için gelen yabancı öğrencilerin denklik başvurularında rüşvet alındığı ortaya çıktı.

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler

KAROT RAPORLARINI DA USULSÜZ ŞEKİLDE HAZIRLAMIŞLAR

Şüphelilerin, liseden atılan ya da mezun olamayan kişileri açık lise veya akşam liseleri gibi özel kurumlara kayıt ettirip kısa sürede mezun etmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, ayrıca 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası MEB tarafından zorunlu hale getirilen karot raporlarını da usulsüz şekilde hazırladıkları tespit edildi.

Yine bir sahte diploma skandalı daha! Okullar için ‘karot raporu’ düzenlemişler

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde 54 zanlı hakkında “rüşvet” ve “nitelikli ” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalanırken, firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

