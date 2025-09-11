Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Yaşam
Kız arkadaşı hayatının şokunu yaşattı! Sabah uyanınca fark etti: Her şey hesap öderken olmuş

Erzincan'da Esranur Ö., birlikte alkol aldığı arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktardı. Uyandığında hesabında 2 bin TL olduğunu gören Yusuf F. hayatının şokunu yaşadı. Genç kadının ise aldığı paralarla kuyumcuya giderek bilezik yaptığı ortaya çıktı.

merkez Başbağlar Mahallesi'nde şoke eden bir olay yaşandı. Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte bir tekel bayisinden aldı. Yusuf F., ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yaptığı sırada yanındaki kız arkadaşı Esranur Ö. şifreyi gördü. Gece boyunca alkol alan gençler uykuya dalınca Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı.

HESABINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün IBAN numarasına aktarıldığını gördü. Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kız arkadaşı hayatının şokunu yaşattı! Sabah uyanınca fark etti: Her şey hesap öderken olmuş

13 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis ekipleri Esranur Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Esranur Ö.'nün banka hesabına ise bloke konuldu. Esranur Ö.'nün 13 ayrı kaydı olduğu ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

