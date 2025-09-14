Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta iki toplantı gerçekleştirecek. Çarşamba günkü oturuma, çatışma çözümü alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenler katılacak. .Uzmanlar, Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece dair görüş ve önerilerini paylaşacak.

Perşembe günü yapılacak 11’inci toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.

TÜM GÖRÜŞLER DİNLENİYOR

Öte yandan şuana kadar süreç boyunca şehit yakınları ve gazilerin görüşleri alındı. Baro başkanları ile eski Meclis başkanları tavsiyelerini dile getirdi. İş dünyası ve sendikalar sürecin ekonomik boyutuna değindi. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi ve Barış Anneleri de dinlenenler arasında yer aldı. Tüm bu istişarelerin ardından, siyasi partilerin olası yasal düzenlemelere ilişkin önerileri masaya yatırılacak.