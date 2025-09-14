Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Gündem
 | Baran Aksoy

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta 2 kez toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu, bu hafta iki toplantı gerçekleştirecek. Çarşamba günkü oturuma, çatışma çözümü alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenler katılacak. .Uzmanlar, Terörsüz hedefine giden sürece dair görüş ve önerilerini paylaşacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar

Perşembe günü yapılacak 11’inci toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan bazı ağırlanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar

TÜM GÖRÜŞLER DİNLENİYOR

Öte yandan şuana kadar süreç boyunca şehit yakınları ve gazilerin görüşleri alındı. Baro başkanları ile eski Meclis başkanları tavsiyelerini dile getirdi. İş dünyası ve sendikalar sürecin ekonomik boyutuna değindi. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi ve Anneleri de dinlenenler arasında yer aldı. Tüm bu istişarelerin ardından, siyasi partilerin olası yasal düzenlemelere ilişkin önerileri masaya yatırılacak.

TGRT Haber
