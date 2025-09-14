Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi! Sürpriz ziyarete uygun poz

İstanbul
Boks sporundaki başarılarıyla ismini duyuran Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yıldırım'ın ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Yönter'in sosyal medya paylaşımında, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik" ifadeleri yer aldı.
Yönter, paylaşımına ziyarette çekilen fotoğrafını da eklerken fotoğraf karesinde Bahçeli'nin, üzerinde MHP'nin amblemi bulunan boks eldivenleriyle verdiği poz dikkat çekti.
Bahçeli'nin boks eldivenli pozu sosyal medyada çokça paylaşım konusu olup ilgi gördü.