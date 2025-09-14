Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Merdan Yanardağ'dan Alevilerle ilgili tepki çeken ifade! RTÜK Başkanı devreye girdi

Gazeteci Merdan Yanardağ, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geri dönme ihtimalini değerlendirirken tepki çeken bir ifade kullanarak "Alevilerin haini çoktur." dedi. Bu sözler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Nefret söylemi" nitelemesinde bulunarak programla ilgili işlem yapılacağını bildirdi. Öte yandan Yanardağ'ın, ifadelerini savunmak amacıyla yaptığı paylaşım da bir başka tartışmanın konusu oldu.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 03:39
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 03:39

Gazeteci , Tele 1'deki canlı yayında CHP'nin 7. Genel Başkanı 'nun, partinin liderliğine tekrar geri dönmesi olasılığını değerlendirirken tepki konusu olan bir ifade kullandı.

Yanardağ, "Alevilerin haini olmaz mı olur. Piro, Alevi, dede, bilmem ne, bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur. Tıpkı diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi."

Merdan Yanardağ'dan Alevilerle ilgili tepki çeken ifade! RTÜK Başkanı devreye girdi

RTÜK BAŞKANI: KANUN KAPSAMINDA GEREĞİ YAPILACAK

Canlı yayında söylenen sözler Alevi vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişinin tepkisine neden olurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin de bir açıklamada bulundu.

Merdan Yanardağ'dan Alevilerle ilgili tepki çeken ifade! RTÜK Başkanı devreye girdi

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/ebekirsahin/status/1966978341476647225

YANARDAĞ'DAN NEDİM ŞENER'E İMLA HATALI TEPKİ

Yanardağ'ın sözlerine bir tepki de mesleştaşı Nedim Şener'den geldi. Şener, sosyal medya üzerinden "Ahtapot Ekrem bunların aklını almış. Yolsuzlukları ve rüşveti savundukları yetmezmiş gibi sırf Kılıçdaroğlu’nu tahkir etmek için, “Alevilerin haini çoktur” diyecek kadar düşmüş bu @merdanyanardag … Boşuna Telefitne demiyorum bunlara ben." şeklinde bir yorumda bulundu.

Yanardağ ise Şener'e "Müptezel dönekler, kendi hayatlarına ihanet eden seviyesiz ve mesleki haysiyet yoksunları bile devreye girdiğine göre, iktidar ve onun iştirlikçisi mezhepçiler zor duruda demek ki.." ifadeleriyle cevap verdi. Yanardağ'ın cümlelerindeki imla hataları dikkat çekti.

https://x.com/merdanyanardag/status/1966983716078760370

