Merdan Yanardağ'dan Alevilerle ilgili tepki çeken ifade! RTÜK Başkanı devreye girdi

Gazeteci Merdan Yanardağ, Tele 1'deki canlı yayında CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin liderliğine tekrar geri dönmesi olasılığını değerlendirirken tepki konusu olan bir ifade kullandı.

Yanardağ, "Alevilerin haini olmaz mı olur. Piro, Alevi, dede, bilmem ne, bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur. Tıpkı diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi."

RTÜK BAŞKANI: KANUN KAPSAMINDA GEREĞİ YAPILACAK

Canlı yayında söylenen sözler Alevi vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişinin tepkisine neden olurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir açıklamada bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

YANARDAĞ'DAN NEDİM ŞENER'E İMLA HATALI TEPKİ

Yanardağ'ın sözlerine bir tepki de mesleştaşı Nedim Şener'den geldi. Şener, sosyal medya üzerinden "Ahtapot Ekrem bunların aklını almış. Yolsuzlukları ve rüşveti savundukları yetmezmiş gibi sırf Kılıçdaroğlu’nu tahkir etmek için, “Alevilerin haini çoktur” diyecek kadar düşmüş bu @merdanyanardag … Boşuna Telefitne demiyorum bunlara ben." şeklinde bir yorumda bulundu.

Yanardağ ise Şener'e "Müptezel dönekler, kendi hayatlarına ihanet eden seviyesiz ve mesleki haysiyet yoksunları bile devreye girdiğine göre, iktidar ve onun iştirlikçisi mezhepçiler zor duruda demek ki.." ifadeleriyle cevap verdi. Yanardağ'ın cümlelerindeki imla hataları dikkat çekti.

