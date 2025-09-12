MHP lideri Devlet Bahçeli'den sosyal medya çıkışı! 'Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin yaptığı açıklamada en dikkat çeken konulardan biri de sosyal medya açıklaması oldu. Bahçeli, sosyal medyanın kökünün kazınması gerektiğini söyledi.

"YARIM SAAT İÇİNDE KAPATIRIM"

Sabah'ta yer alan habere göre MHP lideri Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım."