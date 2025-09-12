MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a röportaj veren Devlet Bahçeli, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yargılama süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİL"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili her şeyin Meclis'te kurulan komisyon tarafından değerlendirildiğini belirten Devlet Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Barışın tek kanadı Öcalan tarafından gerçekleştirilmiştir, PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir. Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan DEM Parti'li Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Ahmet Özer'in kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacak isimler olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar varsa bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız." dedi.

"SDG ÖCALAN'IN TALİMATINA UYMAK ZORUNDA"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının terör örgütünün Suriye'deki uzantısı SDG'yi de kapsadığını vurgulayan MHP lideri, "PKK'nın kurucusu Öcalan, 27 Şubat'ta bir açıklamada bulundu. Topluma kendini çok net ifade etmiştir. Kendi kitlesine de net ifade etmiştir. Konuşmasının da arkasında durmuştur. PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır. Dolayısıyla PKK ve buna bağlı bileşenler nerede varsa Öcalan'a tabi olmak, ona saygı duymak ve onun talimatları doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. Ayrı baş çekmek, Öcalan'ın dışındaki bazı çevrelerin kontrolüne girmiş olarak kabul edilir. Bu durumda biz de Öcalan'ın aldığı kararların uygulanması noktasındaki kararlılığımızı sürdürürüz." diye konuştu.

"EKİM AYINDA YARGILAMA BAŞLAMALI"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili yargı sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, "Haklılarsa beraatları sağlanmalı, suçlularsa gerekli cezayı almalılardır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Ve kısa zamanda da sonuçlanabilecek bir çalışma ortamına girebilmelidir. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞINA TAM DESTEK

Yeniden adaylığı tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz. Türkiye 2 dönemden bu yana çok kritik aşamalardan geçmiştir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı olmuştur. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil. İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.