Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken, MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaparak komisyon üyelerinin İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşebileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 09:18

'Terörsüz ' hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos'ta Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalara başladı. Komisyonun son toplantısında TBMM'nin eski başkanlarının önerileri dinlenmişti.

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

KOMİSYON GELECEK HAFTA TOPLANIYOR

11-12 Eylül'de yeniden bir araya gelecek komisyonun 8. ve 9. toplantılarında söz sırası bu kez sivil toplum kuruluşlarında olacak. Sendikacılar ve iş insanları dinlenerek görüş ve öneriler alınacak.

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

MHP'DEN SÜRPRİZ 'İMRALI' ÇAĞRISI

çalışmalarını sürdürürken MHP'den Numan Kurtulmuş'a sürpriz bir çağrı geldi.

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

Terörsüz Türkiye yolunda devletin kendi dinamiğini oluşturduğunu belirten MHP'li Feti Yıldız, Türk devletinin son 3 yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'den ceza infaz sistemiyle ilgili kritik çıkış! Mahkumlar için çağrı yapıldı: Fırsat verilmesin

Komisyondan seçilecek bazı üyelerin İmralı'ya giderek örgütü elebaşı ile görüşebileceğini söyleyen Feti Yıldız, Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

"ÖCALAN'IN BEYANINI ALMAK ZAAF OLUŞTURMAZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

Komisyonun İmralı'ya heyet yollayıp yollamayacağı konusu 11-12 Eylül'de yapılacak toplantılarda konuşulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile dikkat çeken görüşme! El ele poz verdiler
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#tbmm
#terör
#abdullah öcalan
#komisyon
#Milli Dayanışma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.