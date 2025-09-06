MHP'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'Öcalan' çağrısı

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalara başladı. Komisyonun son toplantısında TBMM'nin eski başkanlarının önerileri dinlenmişti.

KOMİSYON GELECEK HAFTA TOPLANIYOR

11-12 Eylül'de yeniden bir araya gelecek komisyonun 8. ve 9. toplantılarında söz sırası bu kez sivil toplum kuruluşlarında olacak. Sendikacılar ve iş insanları dinlenerek görüş ve öneriler alınacak.

MHP'DEN SÜRPRİZ 'İMRALI' ÇAĞRISI

Komisyon çalışmalarını sürdürürken MHP'den Numan Kurtulmuş'a sürpriz bir çağrı geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye yolunda devletin kendi dinamiğini oluşturduğunu belirten MHP'li Feti Yıldız, Türk devletinin son 3 yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını ifade etti.

Komisyondan seçilecek bazı üyelerin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini söyleyen Feti Yıldız, Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

"ÖCALAN'IN BEYANINI ALMAK ZAAF OLUŞTURMAZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

Komisyonun İmralı'ya heyet yollayıp yollamayacağı konusu 11-12 Eylül'de yapılacak toplantılarda konuşulacak.