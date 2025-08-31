MHP'den ceza infaz sistemiyle ilgili kritik çıkış! Mahkumlar için çağrı yapıldı: Fırsat verilmesin

Terörsüz Türkiye süreci içinde Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görüşmeler sürerken Meclis çatısı altında farklı konular gündeme geliyor ve sürecin hukuki zemini üzerinde yorumlar yapılıyor. Sürecin başlamasında en önemli role sahip olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CEZA AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ceza infaz sistemiyle ilgili "Ceza hukukunda, cezanın kendisi bizatihi bir amaç olmayıp, cezadan beklenen amaçları elde etmek için kullanılan bir araçtır." cümlelerini sarf etti. Yıldız ayrıca "Cezalandırmayla ulaşılmak istenen, ceza yaptırımı tehdidiyle vatandaşların kanuna uygun davranma eğilimlerini arttırmak, bireylerin gelecekte başka bir suç işlemesini engellemek, en önemli ve esas olan amaç ise mahkumların yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

MAHKUMLARIN TOPLUMA GERİ KAZANDIRILMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız, bu amaçla günümüz infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayış yerine mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Yıldız paylaşımının devamında "Ceza politikası da mahkûmları sosyalleştirme amacına dönük bir değişim geçirmiş olup, mahkumların, sosyal hayata hızlıca adapte olabilmeleri, sosyal sorumluluk bilinci içinde suçtan uzak kalarak hayatlarını sürdürebilmeleri , sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri çağdaş infaz rejiminin temel amacı haline gelmiştir. Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin." ifadelerini kullandı.

