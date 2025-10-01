Erzincan'da ayı kâbusu! Korkudan elektrik direğine çarpıp taksi bekledi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının ilçe merkezi ve köylerde görülmeye başlaması, haklı tedirgin ediyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çekinen vatandaşlar, bu durumun giderek tehlikeli bir hal aldığını belirtti. Anne ve iki yavru ayı sokaklarda dolaşırken köyün güvenlik kamerasına yansıdı .Bölge sakinlerinden Ünal Yaman ayılarla karşı karşıya geldiği anı şöyle anlattı: "Emekli olduktan memleketime döndüm. Ancak ayılar buraları mesken tutmaya başlamış. Ayılarla karşı karşıya kaldım. Korktum elektrik direğine çıktım. Taksi gelip beni aldı."