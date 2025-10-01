Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Balıkçıların pişman olduğu av! Türkiye'yi ayağa kaldıran bomba yüklü o patlatıldı

Dün Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında balıkçı teknesi tarafından bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı imha edildi. Balıkçıların bulduğu araç Sahil Güvenlik ekiplerine ait botla açığa götürülerek patlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 11:10

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi.

Balıkçıların pişman olduğu av! Türkiye'yi ayağa kaldıran bomba yüklü o patlatıldı

İSTANBUL'DAN GELEN SAT EKİPLERİ İNCELEDİ

İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

Balıkçıların pişman olduğu av! Türkiye'yi ayağa kaldıran bomba yüklü o patlatıldı

İMHA İÇİN AÇIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanırken, ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü.

Balıkçıların pişman olduğu av! Türkiye'yi ayağa kaldıran bomba yüklü o patlatıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetimi altında insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.

Balıkçıların pişman olduğu av! Türkiye'yi ayağa kaldıran bomba yüklü o patlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da hareketli saatler! Balıkçılar buldu, SAS komandoları devreye girdi
Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı havaya uçurdu! Ölüler var
ETİKETLER
#sahil güvenlik
#Insansız Deniz Aracı
#Balıkçı Teknesi
#Yoroz Limanı
#Sualtı Harekat Ve Kurtarma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.