17°
Aktüel
Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA maçın istatistiklerini duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 30 Eylül 2025 Salı günü Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galibiyet ile ayrılan temsilcimiz 3 puanın sahibi oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Liverpool koşu mesafeleri, istatistikleri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA maçın istatistiklerini duyurdu
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarının başında gelen 'nde temsilcimiz bu sezon ilk galibiyetini karşısında aldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray - Liverpool maçının koşu mesafeleri, istatistikleri gündeme geldi.

Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA maçın istatistiklerini duyurdu

GALATASARAY LİVERPOOL KOŞU MESAFELERİ, İSTATİSTİKLERİ

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray karşılaşmada 103.8 kilometre koştu. Liverpool ise 103.9 kilometre koşu yaptı.

Galatasaray Liverpool maçının istatistiklerinde yer alan diğer bilgiler ise şöyle:

Galatasaray - Liverpool

  • Topa sahip olma: 38-62
  • Toplam şut: 9-16
  • Kornerler: 3-7
  • Başarılı Pas: 192-488
  • Denenen Pas: 265-545
  • Koşu mesafesi: 103.8-103.9
  • Kurtarışlar: 3-3
  • Sarı kart: 5-3
  • Kırmızı kart: 0-0
Galatasaray Liverpool koşu mesafeleri! UEFA maçın istatistiklerini duyurdu

GALATASARAY EİNTRACHT FRANKFURT KOŞU MESAFELERİ, İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ise ile karşı karşıya gelmişti. Mücadelede 1-0 öne geçmelerine rağmen 5-1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılıların koşu mesafeleri eleştirilerin odak noktası olmuştu.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçında toplam 110.7 kilometre mesafe koşmuştu. Alman ekip Eintracht Frankfurt ise mücadelede 121.5 kilometre koşu yapmıştı. Galatasaray rakibinden yaklaşık 11 kilometre daha az koştuğu için sosyal medyada eleştirilmişti.

