SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Okullarda siyah ayakkabı zorunlu mu oldu? Mili Eğitim Bakanlığı açıklama getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu getirildiği iddialarını yalanladı. Bu tür bir kararın alınmadığını ve üzerinde çalışılan bir düzenlemenin bulunmadığını duyurdu.

31.08.2025
31.08.2025
(MEB), okullarda kıyafet serbestliği uygulamasının sona erdiğini ve ilkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulamasının başladığını duyurdu. Ancak ayakkabılar için herhangi bir zorunluluk getirilmedi. Son günlerde sosyal medyada yayılan “18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirildi” iddialarına Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney yanıt verdi. Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı.

TASD RAPORU TARTIŞMAYI GÜNDEME GETİRDİ

Siyah ayakkabı tartışması, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı toplantı sonrasında hazırladığı raporla gündeme taşındı. Raporda, deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkı sağladığı vurgulandı. Ancak Bakanlık bu öneriye olumlu yanıt vermedi.

DERNEK'TEN ÖNERİ VAR

, önerisini hem sağlık gerekçelerine hem de büyüyen sahte ayakkabı pazarına dayandırdı. Dernek verilerine göre, sahte veya taklit ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte ulaştı. Serbest kıyafet uygulamasının sahte ürün talebini artırdığı savunuldu. Raporda, sahte spor ayakkabılarının çocukların ayak gelişimini olumsuz etkilediği, taban düzlüğünden içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açtığı belirtildi.

YENİ TEBLİĞ BEKLENİYOR

TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu, bunun hem çocukları hem de velileri zor durumda bıraktığını söyledi. İçten, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık öneriye mesafeli yaklaşırken, Basın Müşaviri Yılmaz Güney, iddialara netlik kazandırarak, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” açıklamasını yineledi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü ise kız öğrencilerdir. Resmî okullarda 15 milyon 849 bin 271, özel okullarda 1 milyon 631 bin 192, açık öğretimde ise 1 milyon 229 bin 802 öğrenci eğitim görüyor.

#milli eğitim bakanlığı
#Tasd
#tek tip ayakkabı
#Kıyafet Serbestliği
#Okul Giyim Kuralları
#Ayakkabı Zorunluluğu
#Sahte Ayakkabı Pazarı
#Öğrenci Sağlık
#Gündem
