Selahattin Demirel
Dünya
 | Selahattin Demirel

Pakistan'daki sel felaketinde açıklanan can kaybı felaketin boyutunu gösterdi! Hindistan'a ağır suçlama

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 33’e yükselirken, ülke genelindeki can kaybının 840’ı geçtiği ve 2 milyondan fazla kişinin afetlerden etkilendiği açıklandı. Öte yandan Pakistan'da komşu ülke Hindistan'ın sel uyarıları sağlamadığı yönünde eleştiriler yükselmeye başladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 18:13

’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlerde bilanço artmaya devam ediyor. Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia açıklamasında, birçok bölgenin sellerden etkilendiği Pencap eyaletindeki ve heyelanlarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının en az 33’e yükseldiğini ve afetlerden etkilenen kişilerin sayısının da 2 milyona yükseldiğini aktardı.

Pakistan'daki sel felaketinde açıklanan can kaybı felaketin boyutunu gösterdi! Hindistan'a ağır suçlama

Kathia ayrıca, bölgedeki Büyük Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerindeki hareketlenmenin tehlikeli seviyelerde seyrettiğini işaret ederek, "Şu an durum çok tehlikeli bir halde, Pencap’taki üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki sel felaketinde açıklanan can kaybı felaketin boyutunu gösterdi! Hindistan'a ağır suçlama

Kathia, Trimmu Barajı'ndaki suyun debisinin saniyede yaklaşık 10 bin 241 metreküp olarak ölçüldüğünü ve bunun sadece bir gün içinde saniyede yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışa tekabül ettiğini aktardı. Kathia açıklamasında, afetlerin boyutları ve eyalet genelinde devam eden yardım çalışmalarına da değinerek, "Bu, Pencap tarihinde yapılan en büyük kurtarma operasyonlarından biri" dedi.

CAN KAYBI 840'I AŞTI

Yetkililerin son açıklamasına göre Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana ülke genelindeki şiddetli muson yağışları nedeniyle yaşanan çeşitli sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 840’ı aştı.

Pakistan'daki sel felaketinde açıklanan can kaybı felaketin boyutunu gösterdi! Hindistan'a ağır suçlama

HİNT YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Pakistan daha önce eşi görülmemiş sellerle mücadele ederken, Hindistan'ın İndus Suları Antlaşması'na (IWT) uymayı reddetmesiyle ilgili endişeler artıyor. Pakistan’da Hint yönetiminin zamanında sel uyarıları sağlama konusundaki kritik sorumluluklarını yerine getirmediğine dair iddialar öne sürülüyor.

