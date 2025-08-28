Menü Kapat
TGRT Haber
Pakistan sele teslim oldu! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın barajlardaki fazla suyu boşaltma kararı Pakistan'ın Pencap eyaletinde sele neden oldu. Yetkililer, yüzlerce köyün sular altında kaldığını belirtirken, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

'da şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlardaki bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ülkenin eyaletinde daha önce benzeri görülmemiş bir yaşandı.

Şiddetli muson yağışlarının etkili olduğu 'ın da Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda bulunan fazla suyu boşaltma kararı almasıyla Pakistan'ın Pencab eyaleti genelinde sel meydana geldi.

Yüzlerce köy sular altında kalırken, milyonlarca dönüm tarlalardaki tarım ürünleri de selden zarar gördü. Yetkililer, olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin kaybolduğunu aktarırken, 600 binden fazla kişinin de edildiğini belirtti.

Pakistan sele teslim oldu! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YÜZ BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan yapılan uyarı sonrasında söz konusu nehirlerin yakında yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yerel kaynaklar, yürütülen tahliye çalışmalarında teknelerin köyden köye dolaşarak bölge sakinlerini ve çiftlik hayvanlarını güvenli bölgelere sevk ettiğini, bu şekilde sellerde mahsur kalan 32 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktardı.

Pakistan sele teslim oldu! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAŞBAKAN BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencab'da selden etkilenen bölgeleri havadan gözlemleyerek durum değerlendirmesinde bulundu ve yardım çalışmalarını yönetti. Pakistan Ulusal Yönetimi Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik de bu sırada Başbakan Şerif'e afete ilişkin detaylı bir bilgilendirme sundu.

Şahbaz incelemeleri sonrasında bütün gerekli önemlerin alınması ve afetzedelerin canları ile mallarının güven altına alınması ile gerekli yerlerde yardım çalışmalarının yoğunlaştırılmasına yönelik talimatlar verdi.

Pakistan sele teslim oldu! Yüzlerce köy sular altında: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HAYATINI KAYBEDENLERİN BİLANÇOSU ARTIYOR

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son verilerle birlikte muson yağışlarının neden olduğu afetler sonucunda Haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 822'ye, yaralananların bin 88'ye yükseldiği, 7 bin 465 hanenin ise hasar gördüğü belirtildi.

