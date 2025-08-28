Hindistan'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Nehir kenarındaki bir bina tahliye sırasında yıkıldı

Hindistan ve Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması hayatı felç ediyor. Yağışlar, altyapıya ciddi zarar vererek köprülerin yıkılmasına, elektriğin kesilmesine ve telekomünikasyon ağlarının devre dışı kalmasına yol açtı.

Kurtarma operasyonlarına Hindistan ordusuna ait helikopterler de katıldı. Madhopur kentinde helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonu sırasında, nehir kenarında bulunan binanın çökmesi kameralara yansıdı.

