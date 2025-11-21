Ukrayna'dan Rusya Genelkurmay Başkanı'na yalanlama: "Kupyansk bizim kontrolümüzde"

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Kremlin’den yapılan duyuruya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı bir komuta noktasını ziyaretinde, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı," ifadelerini kullanmıştı.

RUS İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gerasimov'un açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savundu: “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kupyansk'ın Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu bildiriyor.”

Açıklamada ayrıca, Kupyansk ve çevresindeki yerleşim yerlerine girmeye çalışan Rus ordusu mensuplarına karşı bir "operasyon" yürütüldüğü bilgisi verildi. Gerasimov’un Volçansk ve Pokrovsk şehirlerinin çoğunluğunun ve Yampol yerleşim yerinin ele geçirildiğine yönelik paylaştığı diğer bilgilerin de gerçeği yansıtmadığı yalanlandı.