Rusya'dan Ukrayna'nın Ternopil şehrine ağır saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Rusya, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" adı altında Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaşta nihai barış sağlanamazken, her geçen gün ölümler devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusu tarafından Ternopil şehrine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen saldırı sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin ise yaralandığını bildirdi.