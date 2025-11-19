Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! Çok sayıda ölü var

Rusya 470 insansız hava aracı (İHA), 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi ile Ukrayna'yı gece boyunca hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Ternopil şehrinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Harkov'a yönelik saldırıda ise 46 kişinin yaralandı.

19.11.2025
19.11.2025
, dün gece boyunca 'nın çeşitli bölgelerine balistik ve insansız hava araçları () ile saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu 470 İHA, 47 balistik füze ve 1 seyir füzesi kullandığının doğrulandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Birçok bölgede saldırıların sonuçlarına ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ternopil şehrinde 9 katlı konut binaları hasar gördü ve yangın çıktı. Maalesef çok büyük bir yıkım yaşandı, enkaz altında kalanlar olabilir. Bütün acil durum ekipleri şu an olay yerinde ve bölgedeki her bir hayatı kurtarmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! Çok sayıda ölü var

HEDEFTE KRİTİK ALTYAPI VE TESİSLER VAR

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya ait şehrini de hedef aldığını aktarırken, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun saldırıda çocuklar dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Enerji ve ulaşım tesisleri ile sivil altyapı hasar gördü. Ivano-Frankivsk bölgesindeki enerji altyapımız da hedef alındı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Lviv bölgesinde de kritik altyapımız ve enerji tesislerimiz hedef alındı. Donetsk bölgesinde 1 kişi yaralandı. Kiev, Mikolayiv, Cherkasy, Çernihiv ve Dnipro bölgeleri de hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya karşı yaptırımların ağırlaştırılması ve Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteğin güçlendirilmesi ve artırılması çağrısında bulunarak, "Her Rusya'nın üzerindeki baskıların hala yetersiz olduğunun bir kanıtıdır. Daha etkili yaptırımlar ve Ukrayna'ya sağlanacak destek bunu değiştirebilir. Büyük önceliğimiz hava savunma füzeleri, ilave sistemler ve Hava Kuvvetlerimiz ile İHA üretimimiz için genişletilmiş kapasitelerdir. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve bizi güçlendiren, Rus füzelerini vurmamıza, Rus İHA'larını etkisiz hale getirmemize ve taarruzları durdurmamıza imkan sağlayan her şeye odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! Çok sayıda ölü var

TERNOPİL'DE 10 ÖLÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko Ternopil'deki saldırının bilançosuna ilişkin açıklamasında, şehirde 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12'si çocuk 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! Çok sayıda ölü var

HARKOV'DA ONLARCA YARALI

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov da Harkov'a yönelik saldırıda 46 kişinin yaralandığını, 16 bina ve 31 araçta hasar oluştuğunu açıkladı. Syniehubov, şehre yönelik saldırıda KAB tipi bir güdümlü bomba ve 24'ü Shahed tipi olmak üzere 51 İHA'nın kullanıldığını açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı! Çok sayıda ölü var

ROMANYA VE POLONYA ALARMA GEÇTİ

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bir İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, İHA'ya ilişkin radar sinyalinin Romanya'nın Tulca bölgesinde ulusal hava sahasının 8 kilometre içinde tespit edildiğini ve Almanya'nın Romanya'daki hava sahası güvenlik misyonunda görevli 2 Eurofighter tipi savaş uçağının, ardından 2 F-16 tipi savaş uçağının daha havalandığını bildirdi.

Polonya ordusundan yapılan açıklamada da Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle bir erken uyarı sistemi uçağının ve savaş uçaklarının çiftler halinde havalandığı, hava savunma sistemleri ile menzilli keşif sistemlerinin en üst hazırlık seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sınır bölgeleri üzerindeki hava sahasının güvenliğinin sağlanmasın hedeflendiği eylemlerin önleyici nitelikte olduğu belirtildi.

