Rusya'dan Ukrayna'ya büyük çaplı saldırı! 3 şehre füze yağdı

Rusya, pazar sabahın erken saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresini yoğun insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla hedef aldı. Kiev çevresine kıtalararası balistik füzeler atılırken, yüzlerce kamikaze İHA'da trafoları ve konutları vurdu.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ölenlerden birinin 12 yaşında bir kız çocuğu olduğu bildirildi. Bu esnada Rusya, batılı ülkeleri de tehdit etti.

FARKLI FARKLI ŞEHİRLERE SALDIRI

Kiev’de saatlerce süren hava savunma faaliyetleri esnasında gökyüzünde insansız hava araçları tespit edilirken, art arda şiddetli patlamalar duyuldu.

Belediye Başkanı Vitali Kliçko bir devlet kardiyoloji hastanesinde saldırılar sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Saldırılar Ukrayna’nın başka bölgelerini de hedef aldı. Güneydeki Zaporijya şehrinde üçü çocuk olmak üzere, en az 16 kişi yaralandı.

Şehirde bazı binalar ağır hasar gördü ve yangın çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevler ve yıkıntılar yer aldı. Kiev’de çok sayıda kişi güvenlik için yeraltı metro istasyonlarına sığındı.

Komşu Polonya da güneydoğusundaki iki şehrin yakınında hava sahasını kapattı ve savaş uçaklarını havalandırdı.