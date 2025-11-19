Menü Kapat
Avrupa’daki işinden daha çok kazanıyor! Yurda dönen gurbetçi kazancı tarlasında buldu

Fransa’da 40 yıl boyunca dönercilik yapan Ziya Nacaklı emekli olduktan sonra memleketi Denizli’ye döndü. 10 yıl önce satın aldığı tarlaya ceviz ağaçları diken Nacaklı, günden güne artan kazancına dikkat çekti ve “Fransa'da ki işyerlerimden daha çok kazanıyorum” dedi.

Avrupa’daki işinden daha çok kazanıyor! Yurda dönen gurbetçi kazancı tarlasında buldu
Yıllarca olarak ’da yaşayan Ziya Nacaklı, emekli olup memleketine döndükten sonra ilk olarak hobi amaçlı ağacı dikti. Zamanla çevredeki tarlaları da alarak 35 dönümlük bir arazi elde eden Nacaklı buraya bin 200 ceviz ağacı dikti. Ağaçlarının 9 yaşında olduğunu belirten üretici son hasadında 10 ton ceviz topladığını aktardı. Ceviz ağaçlarının asıl verimini 12 yaşına geldiğinde vereceğini söyleyen Nacaklı hedefinin bin ton ceviz üretimi yapmak olduğunu söyledi.

Avrupa’daki işinden daha çok kazanıyor! Yurda dönen gurbetçi kazancı tarlasında buldu

“DÖNERDEN KAZANDIĞIMDAN DAHA FAZLA KAZANIYORUM”

Cevizde marka olma hayalinin olduğunu belirten Nacaklı, şu an için ceviz ağaçlarının yarısından mahsul aldığına dikkat çekti ve "Şu anda bile dönerden kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Ağaçlara bakmak zor ve zahmetli. Bir yıl boyunca ağaçlara bakım yapıyoruz. İlk beş altı yıl meyve olmuyor. Sonrasında da yıl yıl artarak ürün yetişiyor. Şu anda tam kapasite ürün olmamasına rağmen Fransa'da ki işyerlerimden daha çok kazanıyorum. bilinçli ve sistemli yapılırsa para kazandırıyor. Şimdilik ceviz toplamayı el emeği ile yapıyoruz. Onun dışında boylama, soyma ve kurutma işlerinin hepsi mekanik. Cevizleri hasat ettikten sonra boylama makinesinde büyüklüğüne göre ayırıyorum. Boylanan ceviz soyma makinesinde soyuluyor ve raflara dökülüyor. Evimin arkasına yaptığım 350 metrekarelik kapalı alana kurduğum kurutma sistemi ve raflarda cevizleri içlerinde nem kalmadan 10 gün içinde kurutuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki işinden daha çok kazanıyor! Yurda dönen gurbetçi kazancı tarlasında buldu

“HER ZAMAN ALICISI VAR”

Gürpınar cevizinin her zaman için alıcısının bulunduğunun altını çizen Ziya Nacaklı, "Bölgede yetişen cevizin alıcısı her zaman var. Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinden geliyorlar. Tatlı da kullanmak için alıyorlar. Üretici cevizini satmak için ekstra bir çaba harcamıyor. Alıcı geliyor, yetiştiriciden alıp gidiyor. Bu yıl soğuk ve zirai dondan dolayı verim biraz düştü. Ancak kilo fiyatı tatmin edici düzeyde. Ceviz yerinde 180 ila 200 lira arasında satılıyor. Bizim cevizimiz beyaz olur, kendine has bir tadı ve aroması var. Bölgenin toprak ve iklim yapısının cevizin rengi ve aromasına olumlu etkisi oluyor. Bu yüzden ceviz diğer bölgelerde yetişen cevizlere nazaran tercih ediliyor" dedi.

