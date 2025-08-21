Gurbetçiler üzgün! "Otelde kalsak binlerce euro harcıyoruz"

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere geri dönüş yolcuğuna başladı. Sevdiklerinden ayrılmanın hüznüyle dönüş yolcuğuna başlayan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Gurbetçiler, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptıkları açıklamada, Türkiye'de yaşayan vatandaşların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirtti.

"TATİL İÇİN GELİŞİMİZ DE UCUZ DEĞİL"

Türkiye'ye her gelişlerinde hem memleket özlemini giderdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten 48 yıldır Almanya'da yaşayan Fevzi Karatay, "Gurbetçiler çalışmak için Almanya'ya gidiyor, kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Buraya geldiğimizde de harcamalarımızla ekonomiye katkı sunuyoruz. Bakkaldan manava, tekstilden giyime kadar herkes faydalanıyor. Tatil için gelişimiz de ucuz değil. Otelde kalsak binlerce euro harcıyoruz. Memleketi görmek için her yıl geliyoruz. Burada eğitim gören gençler, hem ülkesine hem kendisine faydalı olur. Ancak yurt dışında yaşamak kolay değil, herkes hesap yapmadan gitmemeli. Benim kalbimde hep hüzün var ama yine de geldim, güzel geçti. İnşallah seneye de gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne ise iznin kısa sürdüğünü ve ayrılık hüznünü dile getirerek, "Bir ay izne geldik, çabuk bitti. Gurbet çok zor, memleketimizi çok özlüyoruz. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar yurt dışından daha farklı görünüyor. Evet, enflasyon var ama Avrupa'da da hayat kolay değil. Orada da aynı şartlarda çalışıyorsun. Ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım, devletimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek eski günlere döneriz. Dış güçlerin oyunlarına gelmemek için devletimizin yanında olmalıyız. Türkiye bizim vatanımız, sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.