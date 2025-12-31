Avrasya Tüneli otomobil motosiklet ücreti 2026 ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerini kamuoyuna açıkladı.

KGM tarafından yapılan açıklamayla birlikte İstanbul’daki Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri yükseltildi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 228 TL'ye çıkarıldı.

Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL olarak uygulanacak.

Avrasya Tüneli motosikletler için 175 TL, minibüsler için ise 337,5 TL.