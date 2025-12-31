Menü Kapat
Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!

Mekke fethi ne zaman olduğu Miladi ve Hicri takvime göre her Miladi yılbaşında merak ediliyor. İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Mekke’nin fethi, Hz. Muhammed (S.A.V.) komutasındaki Müslüman ordusunun Medine’den yola çıkmasıyla başlayan ve Ramazan ayı boyunca devam eden bir süreç sonunda gerçekleşti. Fetih sırasında şehir çatışma yaşanmadan teslim alındı, Kabe putlardan arındırıldı ve genel af ilan edildi. İşte Mekke fethi ne zaman olduğunun yanıtı…

Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!
Mekke’nin fethi, Hicret’ten sonraki yıllarda yaşanan en önemli tarihî gelişmelerden biri olarak öne çıkan olaylar arasında yer alıyor. Bu fetih, belirli bir askerî sefer sürecinin ardından şehirde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemi başlattı.

Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ?

Hz. Muhammed (S.A.V.) komutasındaki ordu, Hicri takvime göre Ramazan ayının 10. gününde Medine’den yola çıktı. Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan bu ordu, Mekke’ye doğru ilerlerken fetih süreci planlı ve düzenli bir şekilde yürütüldü.

Şehre varıldığında Mekke teslim alındı. Fetih sonrasında Kabe’de bulunan putlar temizlendi. Ardından şehir halkı için genel af ilan edildi.

Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!

MEKKE NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Mekke’nin fethi, Hicrî takvime göre Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 20. gününde gerçekleşti. İslam tarihçileri arasında bu tarih çoğunluk görüş olarak kabul ediliyor. Fetih günü, Hz. Muhammed (S.A.V.) komutasındaki ordunun Mekke’ye ulaştığı ve şehri teslim alındığı gün olarak bilinmektedir.

Miladi takvime göre bu tarih 11 Ocak 630’a karşılık geliyor. Bazı kaynaklarda 10 Ocak veya yakın tarihler belirtilse de genel kabul 11 Ocak yönünde bulunuyor. Fetih tarihi, hem Hicri hem de Miladi takvimlerde farklı karşılıklarıyla anılıyor.

Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN, 1 OCAK YANİ BUGÜN MÜ?

Hz. Muhammed (S.A.V.) komutasındaki ordu, Hicri 10 Ramazan tarihinde Medine’den yola çıktı. Bu tarih Miladi takvimde yaklaşık 1 Ocak 630 olarak hesaplanıyor. Ancak bu gün, Mekke’nin fethedildiği tarih olarak genellikle kabul edilmez. Türkiye'de özellikle 31 Aralık - 11 Ocak döneminde Mekke'nin Fethi anma etkinlikleri düzenlenir.

Mekke’nin fethi ne zaman, 1 Ocak mı? 2026 Mekke’nin fetih yıldönümü tarihi!

Fetih, yolculuğun başlamasından yaklaşık 10 gün sonra, Ramazan ayının 20. gününde gerçekleşti. Dolayısıyla 1 Ocak, fetih sürecinin başlangıcını ifade ederken, Mekke’nin teslim alınması ve fetih olayının tamamlanması bu tarihten sonra yaşandı.

MEKKE’NİN FETHİNİN KAÇINCI YILI?

Mekke'nin Fethi'nin 1396. yıl dönümü kutlanıyor (2026 yılı itibarıyla). Fetih, miladi takvime göre 11 Ocak 630'da (Hicrî 20 Ramazan 8) gerçekleşmiştir. Bu hesaba göre, 2025'te üzerinden tam 1395 yıl geçmiş oluyor (2026 - 630 = 1396).

