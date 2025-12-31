Bakan Şimşek 2025 yılı karnesini açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2025 yılı muhasebesi” yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Bakan Şimşek, 2025 yılında ekonomideki değişimleri mali disiplin, enflasyon, cari denge, dış finansman, büyüme gibi önemli başlıklar altında topladı ve veriler paylaştı.
Şimşek’in paylaşımlarında 2025 yılı muhasebesi şu şekilde oldu:
2025’in muhasebesi
1-Güçlenen Mali Disiplin
2025’in muhasebesi
2-Enflasyon Düşüyor
2025’in muhasebesi
3-Sürdürülebilir Cari Açık, Azalan Dış Finansman İhtiyacı
2025’in muhasebesi
4-Ilımlı Büyüme
2025’in muhasebesi
5-Makro Finansal İstikrarı Güçlendirdik
2025’in muhasebesi
6-Azalan ülke risk primi ve gerileyen dış borçlanma maliyetleri