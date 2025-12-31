Bakan Şimşek 2025 yılı karnesini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2025 yılı muhasebesi” yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Bakan Şimşek, 2025 yılında ekonomideki değişimleri mali disiplin, enflasyon, cari denge, dış finansman, büyüme gibi önemli başlıklar altında topladı ve veriler paylaştı.

Şimşek’in paylaşımlarında 2025 yılı muhasebesi şu şekilde oldu:

2025’in muhasebesi

1-Güçlenen Mali Disiplin

2-Enflasyon Düşüyor

3-Sürdürülebilir Cari Açık, Azalan Dış Finansman İhtiyacı

4-Ilımlı Büyüme

5-Makro Finansal İstikrarı Güçlendirdik

6-Azalan ülke risk primi ve gerileyen dış borçlanma maliyetleri