1 Ocak PTT şubeler, kargo açık mı, kapalı mı?

1 Ocak tarihlerinde kargo firmalarının hizmet verip vermeyeceği, yılbaşı öncesi ve sonrası plan yapanlar tarafından araştırılıyor.

Yılbaşı öncesi artan gönderi yoğunluğu nedeniyle kargoların teslim süresi uzayabiliyor.

Özellikle gönderisi olan ya da kargo bekleyenler, PTT başta olmak üzere MNG, Aras ve Sürat Kargo'nun dağıtım yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor.

1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak günü, resmi tatil olması nedeniyle kargo firmaları hizmet sunmuyor.

Bu tarihte kargo kabulü, dağıtım ve teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

1 Ocak'ta kapalı olan kargo şirketleri, faaliyetlerine 2 Ocak tarihinden itibaren yeniden başlayacak.