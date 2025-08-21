Ufuk Bayraktar mekan bastı, haraç istedi! Kamera kaydı sonrası gözaltına alındı

Kader, Yeraltı, Dağ, Vatanım Sensin ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, iddiaya göre; , Beyoğlu’ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

UFUK BAYRAKTAR MEKAN BASTI HARAÇ İSTEDİ

İddiaya göre geçtiğimiz hafta 5 kişiyle giderek “haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi, dün tekrar gelip talebini 10 bin liraya düşürdü. Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ın ‘seni vuracağım’ diyerek bağırdığı görüldü.

UFUK BAYRAKTAR DAHA ÖNCE DE KARAKOLLUK OLMUŞTU

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Ezel' dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Bayraktar, Cihangir’deki bir eğlence mekânında çıkan tartışma sonrası bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, şişe fırlatarak kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme Ufuk Bayraktar'ı, iki genci darp ederek tehditler savurduğu gerekçesiyle, Kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün , Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1981 doğumlu Ufuk Bayraktar, Zeki Demirkubuz'un kendisini keşfetmesinin ardından Bekleme Odası ve Kader gibi yapımlarda rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.