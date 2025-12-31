Honda motosikletler için "kazadan kaçacak" sistemi devreye alıyor

Japon otomotiv ve motosiklet devi Honda, iki tekerlekli araçların geleceğini değiştirebilecek ancak bir o kadar da tartışmalı yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji, modern otomobillerde sıklıkla karşılaşılan çarpışma önleme asistanlarının bir benzerini motosikletlere entegre etmeyi hedefliyor.

Hatta öyle ki, geliştirilen sistemin sadece uyarı vermekle kalmayıp gerektiğinde kontrolü sürücünün elinden alarak gidona müdahale etmesi planlanıyor.

SİSTEM SÜRÜCÜ YERİNE KARAR VEREBİLECEK

Ortaya çıkan patent belgelerine göre Honda, motosikletin kör noktalarını sürekli olarak tarayan kamera tabanlı bir izleme sistemi üzerinde çalışıyor. Motosikletle çarpışma rotasına giren herhangi bir aracı tespit ettiğinde kademeli olarak devreye giriyor.

İlk aşamada, kör nokta izleme sistemi yaklaşan tehlikeyi fark ederek sürücüyü görsel veya işitsel uyarılarla ikaz ediyor. Ancak teknolojinin asıl dikkat çekici kısmı uyarının hemen ardından gelen süreçte gizli. Sistem, sürücünün uyarıya tepki verdiğini algılarsa frenleme veya gaz tepkisini ayarlayarak kaçış manevrasına yardımcı oluyor.

Fakat sürücü uyarıyı dikkate almaz veya herhangi bir eylemde bulunmazsa, asistan devreye girerek gidon hakimiyetini, frenlemeyi ve gazı tamamen kendi kontrolüne alıyor. Öte yandan aktif çarpışma önleme sisteminin, sürücüyü dengesiz yakalayarak motosikletten düşürmeden nasıl müdahale edeceği büyük bir mühendislik zorluğu barındırıyor.

Ayrıca birçok motosiklet kullanıcısı için "kendi kendine giden" veya sürüşe aktif müdahale eden bir araç fikri, motosiklet sürmenin doğasına aykırı bulunuyor. Teknolojinin ne zaman seri üretime geçeceği veya hangi modellerde kullanılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.