 Baran Aksoy

SMA stantlarına yasak geldi! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması kurulan sesli stantlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.

SMA stantlarına yasak geldi! İstanbul Valiliği duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
10:02
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
10:08

'nde yapılan açıklamada, Spinal Musküler Atrofi () ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantlara artık izin verilmeyeceği duyurldu.

"HİÇBİR SURETTE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir"

SMA stantlarına yasak geldi! İstanbul Valiliği duyurdu

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DE TALİMAT VERİLDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği, 39 ilçe kaymakamlığına yazı göndererek sahipsiz sokak hayvanlarının çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm alanlardan toplatılmasını da istedi.

İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat! 'İvedilikle toplatın'
ETİKETLER
#istanbul
#güvenlik
#valiliği
#sma
#Dmd
#Yardım Toplama
#Stantlar
#Gündem
