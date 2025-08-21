İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat! 'İvedilikle toplatın'

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına sayılı günler kala sahipsiz sokak hayvanları hakkında bir açıklama yayımladı İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı ile 39 ilçe kaymakamlığından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin, mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılmasını istedi.

İLK DERS ZİLİ YAKLAŞIRKEN ÖNLEM

Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı hatırlatılan yazıda şu ifadeler yer buldu: "Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.

ÖNCELİK OKUL ÇEVRELERİNE

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işlemlerin yapılması gerektiği bildirilirken, "İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

