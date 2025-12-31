Dünyanın en kilolu insanı kaç kiloydu? Juan Pedro Franco hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en kilolu insanı olarak giren Meksikalı Juan Pedro Franco, hayatını kaybetti.

Franco, böbrek enfeksiyonuna bağlı sorunlar sonucu 41 yaşında yaşamını yitirdi.

Juan Pedro Franco, 2017 yılında 600 kiloyu aşan vücut ağırlığıyla Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en kilolu insanı olarak kayıt altına alınmıştı.

Uzun yıllar yatağa bağlı hayat süren Franco, geçirdiği obezite ameliyatlarıyla kilo vermiş ve yeniden hareket kazanmıştı.

DÜNYANIN EN KİLOLU İNSANI NEDEN ÖLDÜ?

Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Franco’nun, 24 Aralık’ta böbrek enfeksiyonu sonrası sağlık durumunun hızla bozulduğu öğrenildi.

Franco’nun ölümünü, tedavisini yürüten doktoru Jose Antonio Castaneda teyit etti.

Castaneda, son günlerde hastada ciddi sistemik sorunların geliştiğini açıkladı.