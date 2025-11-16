En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar açıklandı! Zirvedeki marka herkesi şaşırttı

Kategoriler
En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar ile ilgili akıllardaki tüm sorular cevabını buldu. Otomobil piyasasında yılbaşı hareketliliği başlarken, yeni yıla yeni aracıyla girmeyi planlayanlar için bu liste can simidi oldu. Zira yükselen akaryakıt fiyatları araç sahiplerini derinden düşündürüyor ve az yakan otomatik vitesli benzinli bir araç bulmak hayli zorlu bir konu olarak gündemde yerini aldı. Bu kapsamda hem konforu hem de yakıt tasarrufu ile dikkat çeken otomatik vitesli otomobiller listesi büyük ilgi gördü.
Bu listeye bakmadan araba almayın. Çünkü otomatik vitesin konforunu yaşatan aynı zamanda yakıt açısından kullanıcısının cebini düşünen otomobiller bu listede bir araya geldi. Gelen son verilerde satılan her yüz araçtan 95’inin otomatik vitesli olduğu tespit edildi. Arık kullanıcıların büyük kısmı üzerindeki sorumluluğu azaltan bir aracı tercih ediyor. Ancak otomatik vitesli otomobilleri alırken de dikkat edilen en kritik noktalardan biri yakıt tüketimi. Araç sahipleri uzun vadede en az yakan otomatik vitesli otomobilleri tercih ediyor. İşte Türkiye’de büyük ilgi gören 10 otomatik benzinli arabalar listesi…
Hemen her modelinde sunduğu yakıt tasarrufu ile dikkatleri üzerine çeken Toyota, son zamanlarda hibrit teknolojisine daha fazla yatırım yapıyor. Üretimi Türkiye’de gerçekleşen Coralla Sedan ise 1,5 litrelik benzinli ve hibrit motor seçenekleri ile piyasada yer alıyor. 125 beygir gücüne sahip otomobil, ortalama 6,3 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Toyota Corolla Sedan’ın başlangıç fiyatı ise 1 milyon 750 bin TL.
Dacia Sandero Stepway, Eylül 2025’e kadar 16 binin üzerinde bir atış rakamına ulaştı. Bu oranla da Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli olma özelliğini elde etti. Yakıt tüketimi ortalama 6.2 olan Dacia Sandero Stepway, kullanıcılar tarafından fiyat-performans ürünü olarak tanımlanıyor. Piyasaya 90 beygir gücünde otomatik şanzımanlı olarak sürülen model iki farklı donanım seçeneğine sahip. Fiyatları ise 1 milyon 420 bin TL ile 1 milyon 480 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
Şehrin haylaz çocuğu Nissan Juke En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar listesinde 8. Sırada yer alıyor. 115 beygir gücü ve 1 litrelik motor hacmiyle dikkat çeken modelin düz viteslisi de ilgi görüyor. 100 km’de karma yakıt sarfiyatı 6,1 litre olan araç 1.874.300 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Peugeot’un yakıt tüketimi Nissan Juke ile aynı yani 6,1. Ancak araç 130 beygir gücü ile rakibinden bir adım öne çıkıyor. 1,2 litrelik benzinli motor seçeneğine ek olarak elektrikli versiyonuyla da satılan Peugeot 2008’in satış fiyatı 1.879.000 TL’den başlıyor.
Koreli KIA Stonic 1 litre hacimli motoru ve 100 beygir gücü ile ortalama 5,8 litre yakıta tüketimine sahip. Otomobil pazarında 4 farklı donanımla yer alan modelin başlangıç fiyatı ise 1.690.000 TL olarak belirlendi.
Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon, Kia Stonic ile aynı motor altyapısına sahip. Böylelikle yakıt tüketimi de aynı şekilde 5,8 litre. Ancak Bayon’u Stonic’ten öne geçiren nokta yakıtı değil satış fiyatı. Yerli üretim olması nedeniyle fiyat avantajına sahip olan Bayon’un otomatik vitesli fiyatı 1.581.000 TL’den başlıyor.
B hatchback sınıfının en uzun süredir üretilen modellerinden biri OLAN Opel Corsa, 1,2 litrelik motor hacmi ile 100 beygir gücüne sahip. 100 km’de ortalama 5,7 litre yakan Opel Corsa’nın otomatik vitesli modellerinin fiyatı 1.648.000 TL’den başlıyor.
En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar listesinde zirveye yaklaşırken üçüncü sırada Seat Ibiza yer alıyor. 115 ve 150 beygir güç üreten iki farklı motor seçeneği ile kullanıcıya sunulan aracın ortalama yakıt tüketimi 5,3 litre. Yakıt tasarrufu ve kullanım konforu ile dikkat çeken aracın anahtar teslim fiyatı ise 1.495 bin TL’den başlıyor.
Çekya üretimi Skoda Fabia, Ibıza ile aynı motor altyapısına sahip olsa da aralarında küçük farklılıklar bulunuyor. Boş ağırlığı 90 kg daha fazla olan modelin yakıt tüketimi ise ortalama 5,2 litre olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 1.649.200 TL’den başlıyor. Böylelikle Fabia İspanyol kardeşi Ibiza’dan daha yüksek bir fiyatla kendine alıcı buluyor.
En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar listesinin zirvesinde ise Volkswagen Golf tüm beğenileri topluyor. C hatchback sınıfının klasikleşmiş temsilcisinde 150 beygirlik hibritin yanı sıra 1,5 litre hacimli 116 beygir güç üreten benzinli modeli de yer alıyor. Yapılan ölçümlerde 100 km’de karma yakıt tüketimi 5 litre olarak ölçülen aracın satış fiyatı ise 2.535.000 TL’den başlıyor.