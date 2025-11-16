En az yakan otomatik vitesli benzinli arabalar açıklandı! Zirvedeki marka herkesi şaşırttı

9 NUMARA DACIA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway, Eylül 2025’e kadar 16 binin üzerinde bir atış rakamına ulaştı. Bu oranla da Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modeli olma özelliğini elde etti. Yakıt tüketimi ortalama 6.2 olan Dacia Sandero Stepway, kullanıcılar tarafından fiyat-performans ürünü olarak tanımlanıyor. Piyasaya 90 beygir gücünde otomatik şanzımanlı olarak sürülen model iki farklı donanım seçeneğine sahip. Fiyatları ise 1 milyon 420 bin TL ile 1 milyon 480 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.