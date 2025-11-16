İslam Memiş'ten altın için kritik 'pazartesi' uyarısı! Yeni rakam verdi: 'Ben olsam...'

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI?

Burada en güvenli liman yine altın ve gümüş olacak.



O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına her zaman düşüşleri bir ilave yapmak suretiyle, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek suretiyle bu süreci geçiştirebilirsiniz.



Ancak düğün yapacaksın, altın borcun var, altın almak için fırsat kolluyorsun.



Ben mesela bu seviyeden yüzde 50 alım yapabilirim, %50 cepte.



