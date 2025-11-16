Menü Kapat
İslam Memiş'ten altın için kritik 'pazartesi' uyarısı! Yeni rakam verdi: 'Ben olsam...'

Kasım 16, 2025 11:05
1
İslam Memiş'ten altın için kritik 'pazartesi' uyarısı! Yeni rakam verdi: 'Ben olsam...'

Yatırımcıların büyük bir bölümü özellikle son haftalarda altın fiyatlarıyla yatıp kalkıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son günlerde yönünü yeniden aşağı çeviren altın için yeni öngörülerini paylaştı.

İşte Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in yeni hafta tahminleri:  

2

"Altın ve gümüş fiyatlarını bu hafta bir atak göreceğiz.

Ama tekrar aşağı gelecek.

O yüzden panik yapmayın uyarılarım vardı.

4.150, devamında 4.180 dolar seviyesine kadar bir yükseliş önlü beklentim vardı.

Beklentimin biraz daha yukarısına gitti.

 

3

'ALMAYANLAR İYİ YAPTI'

4.243 dolar seviyesi test edildi.

Oradan 4.033 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ve haftayı 4087 dolar seviyesinden tamamladık.

Yani bir gün içerisinde 10 saatin uluslararası piyasalarda 211 dolarlık bir düşüş olduğunu hep beraber gördük.

Yani geride bıraktığımız hafta altın ve gümüş almayanlar bence iyi bir karar verdi ve beklentimiz de bu yöndeydi.

 

4

'KÖPÜK BİR FİYATLAMA VARDI'

Zaten 4000 dolar seviyesi üzerinde bir köpük fiyatlama vardı.

Bunu fırsata çevirdiler.

Herkes altınlarını sattı.

O beklediğimiz düşüşler gerçekleşti.

4080 yeni dolar seviyesindeyiz.

3980-3880 iki tane güç destek seviyesi var.

Yıl sonuna kadar buraları takip etmeye devam edeceğiz.

 

5

ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR DİKKAT: İHTİYAÇ YOKSA BOZDURMAYIN! 

Yüzde 25 alım yapmıştık altın tarafında. Yüzde 75 için sakin sakin bir şekilde kenarda beklemeye devam ediyoruz.

Ons altın tarafında 4000 dolar seviyesinin altındaki rakamları kademeli alım olarak kullanmaya tekrar devam edeceğiz.

Aşağıda ne düşüşler bitti, yukarıda ne de yükselişler bitti.

2026 yılına odaklandık.

Eğer altın tarafında, her zaman bunu sık sık ifade ediyorum, altınım var.

TL ihtiyacın yok, yani bozdurman için ortada bir neden de yok.


 

 

6

2026 YILINDA NELER OLACAK?

Bekle, 2026 yılını bekle yine 4800, 4880, 5000 dolar seviyelere yine yukarıda durmaya devam edecek.

Çünkü 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı.

Her gün farklı haber akışlarıyla finansal piyasalarda ciddi dalgalanma olacak.

 

7

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI?

Burada en güvenli liman yine altın ve gümüş olacak.

O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına her zaman düşüşleri bir ilave yapmak suretiyle, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek suretiyle bu süreci geçiştirebilirsiniz.

Ancak düğün yapacaksın, altın borcun var, altın almak için fırsat kolluyorsun.

Ben mesela bu seviyeden yüzde 50 alım yapabilirim, %50 cepte.

 

8

ALIM STRATEJİSİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Peki %50 ne yapmam lazım?

Bu sefer 4030 dolar seviyesine bir bakarım kalıcı mı?

Sonra 4000 dolar seviyesine altına tekrar sarkacak mı?

3980, yüzde 25 alırım.

3880, diğer yüzde 25'i alırım.

Bu işi bitiririm.


 

9

GRAM ALTIN TARAFINDA NELER OLUYOR?

Peki gram Altın tarafındaki hikaye ne?

Gram altın tabi ki Ons altını takip etmeye devam ediyor.

5782 lira seviyesinde 5973 lira seviyesine kadar yükselmişti geride bıraktığımız hafta.

Yine panik yapmayanlar, alım yapmayanlar benim nazarımda iyi bir karar verdi.

 

10

Gram altın TL fiyatında yine aşağıda 5.650 lira destek seviyesi, yukarıda 5.950 lira direnç seviyesi.

Bu bant aralığında oyalanan bir trend göreceğiz.

Peki ben bu fiyatlardan gram altın alır mıydım?

Bu sorunun cevabı aynı ONS altında olduğu gibi %50, evet.



 

11

'FIRSATLAR BİTMEZ...'

Dediğim gibi hafta  beklediğimiz gibi oldu.

Altın ve gümüş taraflarında sert yükselişler gördük.

Devamında da sert düşüşler gördük.

Dalgalanmalara karşı hafta boyunca sizi uyardım.

Bekleyenler bence iyi bir karar verdi.

Sabretmekte fayda var.

Çok panik yapmayalım.

Piyasalarda alım yönünde, satış yönünde hiçbir zaman fırsatlar bitmez"
 

