Arnavutluk'ta yolsuzluk depremi: Başbakan Yardımcısı Balluku görevden alındı

Tiran’daki Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yargılama Mahkemesi (GJKKO), Başbakan Yardımcısı ve Bakan Belinda Balluku’nun da dahil olduğu çok sayıda yetkili hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararın, Llogara Tüneli’nin İnşası projesinin tedarik ve ihale sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alındığı duyuruldu.

MAHKEMEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Özel Savcılığı (SPAK), Balluku hakkında verilen kararda "Tüm üst düzey devlet görevlerinden (Başbakan Yardımcısı ve Bakan) uzaklaştırılmayı ve yurt dışına çıkma yasağını içerir" ifadelerine yer verildiğini açıkladı.

Soruşturma, yaklaşık 19 milyar lek bütçeli ihalenin sürecine ilişkin olup, Balluku’nun Bakanlık başı olarak aldığı kararlar ve attığı imzalar üzerinde yoğunlaşıyor. Ana muhalefet Demokrat Partisi, yolsuzluk iddialarının ardından Balluku’nun istifasını talep etmişti.