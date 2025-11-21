Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Arnavutluk'ta yolsuzluk depremi: Başbakan Yardımcısı Balluku görevden alındı

Kamu ihalelerindeki usulsüzlük soruşturması nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, mahkeme kararıyla tüm görevlerinden uzaklaştırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Arnavutluk'ta yolsuzluk depremi: Başbakan Yardımcısı Balluku görevden alındı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 03:17

Tiran’daki ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yargılama Mahkemesi (GJKKO), Başbakan Yardımcısı ve Bakan Belinda Balluku’nun da dahil olduğu çok sayıda yetkili hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararın, Llogara Tüneli’nin İnşası projesinin tedarik ve sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alındığı duyuruldu.

MAHKEMEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yolsuzluk ve Örgütleriyle Mücadele Özel Savcılığı (SPAK), Balluku hakkında verilen kararda "Tüm üst düzey devlet görevlerinden (Başbakan Yardımcısı ve Bakan) uzaklaştırılmayı ve yurt dışına çıkma yasağını içerir" ifadelerine yer verildiğini açıkladı.

Soruşturma, yaklaşık 19 milyar lek bütçeli ihalenin sürecine ilişkin olup, Balluku’nun Bakanlık başı olarak aldığı kararlar ve attığı imzalar üzerinde yoğunlaşıyor. Ana muhalefet Demokrat Partisi, yolsuzluk iddialarının ardından Balluku’nun istifasını talep etmişti.

