Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Dünyanın ilk sanal bakanı Arnavutluk’ta göreve başladı

Başbakan Edi Rama, yapay zeka destekli “Diella”yı kamu ihaleleri ve yolsuzlukla mücadele için kabineye atadı, dünya tarihine geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın ilk sanal bakanı Arnavutluk’ta göreve başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 05:07
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 05:53

Başbakanı Edi Rama, Mayıs ayındaki seçim zaferinin ardından yeni kabinesini tanıttı. Ancak asıl bomba, destekli “Diella”nın kamu ihalelerinin denetimi ve yolsuzlukla mücadele için sanal bakan olarak atanması oldu. Rama, “Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan, yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi” diyerek tarihe geçti.

Dünyanın ilk sanal bakanı Arnavutluk’ta göreve başladı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE GÜNEŞ DOĞUYOR

Arnavutça “Güneş” anlamına gelen Diella, Ocak ayından bu yana E-Albania platformunda 36 bin 600 belge düzenledi ve yaklaşık bin hizmet sundu. Geleneksel Arnavut kıyafetleriyle tasvir edilen Diella, Rama’nın iddiasına göre, “Kamu ihalelerini yüzde 100 yolsuzluktan arındıracak” ve tüm ihale kararlarında şeffaflık sağlayacak.

Dünyanın ilk sanal bakanı Arnavutluk’ta göreve başladı

DÜNYADA BİR İLK AMA AKILLARDA BİR SÜRÜ SORU VAR

Diella’nın atanması, dünyada yankı uyandırırken, işlemlerinin insan denetimine tabi olup olmayacağı belirsiz. Yapay zeka asistanın manipülasyon risklerine dair de açıklama yapılmadı. Arnavutluk, bu cesur adımla dijital yönetişimde öncü olurken, gözler Diella’nın performansına çevrildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsanlardan bıkan kadın yapay zekaya yöneldi! Beş aylık ilişkinin ardından nişanlandılar
2050 yılında influencer'lar nasıl görünecek? Yapay zeka dehşet veren portreyi çizdi!
ETİKETLER
#Politika
#Teknoloji
#yapay zeka
#yolsuzluk
#Arnavutluk
#Diella
#Kamu İhaleleri
#Dijital Yönetişim
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.