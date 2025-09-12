Dünyanın ilk sanal bakanı Arnavutluk’ta göreve başladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mayıs ayındaki seçim zaferinin ardından yeni kabinesini tanıttı. Ancak asıl bomba, yapay zeka destekli “Diella”nın kamu ihalelerinin denetimi ve yolsuzlukla mücadele için sanal bakan olarak atanması oldu. Rama, “Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan, yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi” diyerek tarihe geçti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE GÜNEŞ DOĞUYOR

Arnavutça “Güneş” anlamına gelen Diella, Ocak ayından bu yana E-Albania platformunda 36 bin 600 belge düzenledi ve yaklaşık bin hizmet sundu. Geleneksel Arnavut kıyafetleriyle tasvir edilen Diella, Rama’nın iddiasına göre, “Kamu ihalelerini yüzde 100 yolsuzluktan arındıracak” ve tüm ihale kararlarında şeffaflık sağlayacak.

DÜNYADA BİR İLK AMA AKILLARDA BİR SÜRÜ SORU VAR

Diella’nın atanması, dünyada yankı uyandırırken, işlemlerinin insan denetimine tabi olup olmayacağı belirsiz. Yapay zeka asistanın manipülasyon risklerine dair de açıklama yapılmadı. Arnavutluk, bu cesur adımla dijital yönetişimde öncü olurken, gözler Diella’nın performansına çevrildi.