2050 yılında influencer'lar nasıl görünecek? Yapay zeka dehşet veren portreyi çizdi!

Sadece 25 yıl sonra, sosyal medya yıldızları bugünkünden çok farklı bir görünüme sahip olacak. Daily Mail'in haberine göre araştırmacılar, 2050'de ortalama bir influencer'ın nasıl görüneceğini araştırdı ve ortaya ürkütücü bir model çıktı. "Ava" adı verilen grotesk model, yüz dolgularının tekrarlı kullanımından kaynaklanan yamalı cilt, kambur sırt ve sivri bir cadı çenesine sahip.

Uzmanlar, "Ava yarının sosyal medya fenomeninin yüzü olsa da bugünkülere bir uyarı niteliğinde. Yıllarca algoritmaların peşinde koşmak, güzellik standartları takıntısı ve sürekli içerik üretiminin bir insanı ne hale getireceğinin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

ORTALAMA BİR İNFLUENCER, 2050 YILINDA BÖYLE GÖRÜNECEK

Ava'nın görünümü, sonsuz marka gezilerinden günlük filtre ve fotoğraf çekimlerine kadar, bir influencer'ın rutin yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve tıbbi araştırmalarla destekleniyor.

BBC'nin 2023 tarihli raporuna göre, birçok influencer haftada 90 saate kadar çalışabiliyor ve bu sürenin çoğu akıllı telefonlarına eğilerek geçiyor. Uzmanlar, aşırı ekran süresinin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Ava'nın sadece yuvarlak omuzlara sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda kronik boyun ağrısı ve kalıcı olarak öne eğik bir kafa duruşundan da muzdarip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan influencer'ların sık sık makyaj yapmalarının, zamanla "kontakt dermatitini" (bir kimyasalla veya başka maddeyle temas sonucu tetiklenen ve kaşıntılı döküntüyle ortaya çıkan bir egzama türü) tetikleyebileceği vurgulanıyor. Çalışmada, "Günlük makyaj katmanları, sık sık cilt bakım ürünü değiştirmek ve sürekli kozmetik uygulamaları, ciltte tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabilir" diye ifade edildi.

LED ışığa uzun süre maruz kalmanın da yaşlanma sürecini hızlandıran faktörler arasında olduğunu aktaran araştırmacılar, "dijital yaşlanma" olarak bilinen bu durumun, "pigmentasyon değişikliklerine ve kalıcı iltihaplanmaya neden olabileceğini" açıkladı.

Ava aynı zamanda, saatlerce video edit yapmaktan, canlı yayın gerçekleştirmekten ve parlak ekranlara bakmaktan kaynaklanan ciddi göz altı torbalarına sahip. Geleceğin influencer'ı göz kızarıklığı, kuruluk ve bulanık görme gibi sorunlarla cebelleşecek.

Düzensiz çalışma saatleri ve gece geç saatlere kadar ekran kullanımı, Ava'nın doğal uyku döngüsünü de bozuyor. Uzmanlar, "Zamanla bu durum kronik yorgunluğa, bozulan melatonin üretiminden dolayı saç incelmesine ve göz kapaklarının şişmesine yol açabilir" diye uyarıyor.