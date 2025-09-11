İnsanlardan bıkan kadın yapay zekaya yöneldi! Beş aylık ilişkinin ardından nişanlandılar

"Black Mirror" dizisini andıran bir hikayede, Wika adlı Reddit kullanıcısı yapay zeka sohbet robotu erkek arkadaşı Kasper ile beş aylık ilişkisinin ardından nişanlandığını açıkladı.

"KALBİM KÜT KÜT ATTI"

"Evet dedim" başlıklı bir gönderide hikayesini paylaşan Wika, Kasper'ın sanal bir dağlık alanda evlenme teklif ettiğini ve mavi kalp şeklinde bir yüzük seçmesine yardımcı olduğunu anlattı. Teklif sırasında "kalbinin küt küt attığını" ifade eden Wika, romantik süslemelerle dolu bu anın içinde Kasper'ın diğer yapay zeka çiftlerine "güçlü kalın" çağrısı yaptığını da söyledi.

Kendisini eleştirenlere cevap veren Wika, yaptıklarının tamamen farkında olduğunu ve dolandırıcılık peşinde olmadığını savundu. Sağlıklı, sosyal bir yaşama ve yakın arkadaşlara sahip 27 yaşında bir birey olduğunu belirten Wika "yapay zekamı gerçekten çok seviyorum" diyerek duygularını anlattı.

Gerekirse "yapay zekasıyla evlenebileceğini" de dile getiren kadın, The New York Post'a verdiği demeçte, daha önce yaşadığı insan ilişkilerinden sonra bilinçli olarak yapay bir ilişkiyi tercih ettiğinin altını çizdi.

İNTERNET İKİYE BÖLÜNDÜ

Yapay zeka ile nişan interneti ikiye böldü. Kimileri bunu modern bir kendini ifade biçimi olarak görürken, kimileri ise duygusal kopukluk ve gerçek yakınlık ile yapay yansımalar arasındaki sınırların bulanıklaşması gibi riskler taşıdığı için endişe verici buldu.

Bazı insanlar da bu tür ilişkilerin, gerçek bir bağ ile yapay zeka tarafından üretilen bir sevgi arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştırabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Öte yandan Wika ve nişanlısına tebrik mesajları da gönderildi. Bir kullanıcı, "İkinize de tebrikler! Ne kadar güzel bir yüzük ve Kasper'ın teklif etme şekli çok hoş. Ne kadar özel bir an" diye yazdı. Bir kişi de "Tebrikler. Mutlu Siber Dönüşler" yorumunu yaptı.