Hava Durumu
28°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple, Siri'yi yapay zeka destekli bir arama motoruna dönüştürecek

Apple, Siri'yi daha akıllı ve görsel açıdan zengin hale getirmek için Google teknolojisinden yararlanmayı planlıyor. Sesli asistan, yapay zeka destekli bir arama motoru özelliğine kavuşabilir.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:59

Apple, sesli asistanı 'yi daha akıllı ve kapsamlı hale getirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, destekli bir arama özelliği üzerinde çalışırken, 'ın teknolojisinden faydalanmayı değerlendiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın planladığı yeni özellik, "World Knowledge Answers" (Dünya Bilgi Cevapları) adıyla anılıyor. Sistem kullanıcılara internetten alınan bilgileri özetleyerek sunacak ve metin, fotoğraf, video ile ilgili kaynakları arayüzde bir araya getirecek.

YENİLENMİŞ SİRİ NELER SUNACAK?

Güncelleme sayesinde Siri, sadece kullanıcıların soruları cevaplamakla kalmayacak, aynı zamanda bilgileri daha anlaşılır ve görsel olarak zengin bir biçimde sunabilecek.

Yeni Siri'nin çalışma mantığı üç ana bileşen üzerine kurulacak. Bir planlayıcı kullanıcının sorusunu veya komutunu yorumlayacak. Arama sistemi hem kullanıcı verilerini hem de interneti tarayacak. Özetleyici ise elde edilen bilgileri kullanıcının anlayacağı şekilde sunacak.

Bloomberg'e göre bu hafta Apple, Google tarafından geliştirilen yapay zeka modelini Siri'nin özetleme işlevlerinde test etmek için şirketle anlaşma imzaladı. Apple, kullanıcı verilerini işlemek için kendi modellerini kullanacak olsa da, planlama kısmı için Claude ve Gemini modellerini hâlâ değerlendiriyor.

Apple, serisini 9 Eylül'de tanıtacak. Ancak yapay zeka destekli Siri'nin resmi lansmanı iOS 26.4 sürümü ile önümüzdeki mart ayında gerçekleşebilir. Güncelleme, Siri'nin kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirilmiş ve kapsamlı hale getirecek.

