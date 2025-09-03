Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası

Son dönemlerde kullanımı oldukça artan yapay zekanın kötüye kullanımını önlemek için kanun teklifi hazırlandı. Meclis'e sunulan teklifte, 6 saat içinde kaldırılmayan içerikler için 10 milyon TL'ye kadar para cezası ve hapis cezası öngörülüyor.

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası
IHA
03.09.2025
03.09.2025
kullanımı son zamanlarda oldukça arttı. Her alanda kullanılan yapay zeka için ilk adım atıldı. Yapay zekânın kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk imzası taşıyan teklifte, 6 saat içinde kaldırılmayan içerikler için 10 milyon TL'ye kadar para cezası ve hapis cezası öngörülüyor.

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası

6 SAAT İÇİNDE KALDIRILMASI ZORUNLU

Yapay zeka programlarının kullanımındaki hızlı artışın beraberinde hukuki boşluklar doğurduğunu belirten Öztürk, bu boşlukların kamu güvenliği ve kişilik haklarını tehdit ettiğini söyledi. Öztürk, "Hazırlanan teklifle birlikte, yapay zeka kavramı ilk kez net bir şekilde tanımlanıyor. Yapay zekâya suç unsuru oluşturacak komut veren kişiler doğrudan fail sayılarak TCK 125. madde kapsamına alınıyor. Ayrıca, kişilik haklarına aykırı veya kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu hale getiriliyor, aksi halde erişim engeli uygulanıyor" dedi.

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası

"MANİPÜLASYONA GEÇİT VERMEYELİM"


Öztürk açıklamasında, "Bugün, bir milletin güvenliği artık yalnızca sınırlarında, ordusunda veya ekonomisinde değil; dijital dünyadaki varlığında da şekillenmektedir. Siber saldırılar, dijital manipülasyonlar, yalan haberler ve algı operasyonları; milletin iradesini hedef alan, seçim süreçlerini gölgeleyen ve kamu düzenini zedeleyen yeni tehditlerdir. Unutulmamalıdır ki, yapay zekâya hâkim olamayan, onu yönlendiremeyen ve denetleyemeyen toplumlar, bu teknolojinin esiri haline gelir. Biz bu teklifle diyoruz ki teknoloji aracılığıyla manipülasyona geçit vermeyelim" ifadelerine yer verdi.

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası

"ETİK KURALLARIMIZI KOYACAĞIZ"

Teklifin yalnızca bir hukuk metni olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital istiklali için bir taahhüt olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu yalnızca bir hukuk metni değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital istiklali için bir taahhüttür. Nasıl ki milli savunmada yerli İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizi geliştirdiysek; dijital alanda da kendi hukuk düzenimizi, güvenlik sistemimizi ve etik kurallarımızı koyacağız. Dünya, yapay zekânın kontrolü için yarış halindeyken, Türkiye bu yarışta yalnızca takip eden değil, kuralları belirleyen ve milli çıkarlarını koruyan bir aktör olmalıdır" diye konuştu.

Yapay zeka kanunu Meclis'te! Uymayanlara para ve hapis cezası


Kanun teklifinin, vatandaşların güvenliğini, demokrasinin işleyişini ve devletin dijital egemenliğini güçlendireceğini belirten Öztürk, "Bizler, Türk milletinin ve devletinin hakkını korumak, kamu düzenini muhafaza etmek ve gelecek nesillerin güvenli bir dijital dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#yapay zeka
#manipülasyon
#kanun teklifi
#Dijital Güvenlik
#Kötüye Kullanım
#Yaşam
