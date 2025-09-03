Apple, iOS 26 ve diğer yazılımlar için sürpriz Beta 9 güncellemesi yayınladı

Apple, yeni nesil yazılımlarının çıkışına doğru gün sayarken beklenmedik bir adım attı ve iOS 26 başta olmak üzere tüm büyük platformları için Beta 9 güncellemelerini yayınladı. Normal şartlarda geçen hafta gelen Beta 8'in son test sürümü olması bekleniyordu. Ancak Apple, kullanıcıların karşılaştığı sorunlara cevap vermek için bir ek güncelleme daha çıkarmayı tercih etti.

HANGİ SİSTEMLER GÜNCELLENDİ?

Yeni Beta 9 sürümleri şunları kapsıyor:

iOS 26

iPadOS 26

macOS Tahoe

tvOS 26

visionOS 26

watchOS 26

HomePod

IPHONE 17 ÖNCESİ SON VİRAJ

Apple, 9 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 17 etkinliğinde yeni cihazlarla birlikte yazılımların da final sürümlerine en yakın olan RC (Release Candidate) yapıları duyuracak. Bu nedenle Beta 9, RC öncesi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri için kritik bir adım olarak görülüyor.

BETA KULLANICILARI NE BEKLEMELİ?

Özellikle Beta 8'de bazı beklenmedik hatalar ve stabilite sorunları öne çıkmıştı. Beta 9'un odak noktası ise büyük yeniliklerden ziyade sistemin daha akıcı ve sorunsuz hale getirilmesi. Yani geliştirici ya da meraklı bir kullanıcıysanız bu güncellemeyle cihazınızda hissedilir bir fark olabilir.

IOS 26 BETA SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİR?

iOS 26 Beta 9sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme Ekranın üst kısmında bulunan "Beta Güncellemeleri" seçeneğini seçin ve "iOS 26 Developer Beta" butonuna basın.

Bu aşamada iPhone otomatik olarak iOS 26 Beta sürümünü arayacak. "İndir ve Yükle" diyerek kurulumu başlatabilirsiniz.

IOS 26 FİNAL SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26 güncellemesi, Beta sürecinin tamamlanmasının ardından Eylül 2025 tarihinde final sürüm olarak yayınlanacak.