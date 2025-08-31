Apple akıllı saat pazarındaki liderliğini kaybetti: Tahtın yeni sahibi belli oldu

Akıllı saat pazarında büyük bir değişim yaşandı. Teknoloji devi Apple'ın "Apple Watch" serisi uzun süredir pazar lideri konumunda yer alıyordu. Ancak Counterpoint Research'ün verilerine göre Çinli Huawei liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Counterpoint'ın 2025'in ikinci çeyreği raporu, küresel akıllı saat satışlarının beş çeyreklik düşüşün ardından yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Huawei'nin satışları, Çin'deki güçlü talep sayesinde yüzde 52 gibi rekor bir oranda sıçradı. Şirket 100 ila 400 dolar arasındaki geniş ürün yelpazesi ve akıllı telefon ile IoT ekosistemine sıkı entegrasyonu sayesinde bu ivmeyi yakaladı.

HUAWEI YÜKSELİRKEN APPLE DÜŞÜŞTE

Huawei'nin sevkiyatlarının yüzde 75'inden fazlası Çin'den gelirken, EMEA ve Asya-Pasifik bölgelerindeki genişleme de başarıya katkı sağladı. Analist Anshika Jain, raporda "Yurt içi çekiş, portföy çeşitliliği ve ekosistem gücü, Huawei için kilit itici güçler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Apple'ın satışları ise ikinci çeyrekte yüzde 3 geriledi. Şirket üst üste yedi çeyrek boyunca düşüş yaşadı. Buna rağmen Apple etkileyici sağlık takibi özellikleri ve sadık iOS kullanıcı tabanıyla pazarın premium segmentindeki güçlü konumunu sürdürmeye devam ediyor.

DİĞER OYUNCULAR DA PAZARDA SÖZ SAHİBİ

Pazardaki hareketlilik sadece liderlerle sınırlı değil. Xiaomi, bütçe dostu modelleri sayesinde satışlarını yüzde 38 artırdı. Çocuk Akıllı Saati üreticisi imoo ise yüzde 21 büyüyerek kendi segmentindeki liderliğini korudu. Öte yandan, Samsung da yüzde 3'lük düşüş yaşayarak Galaxy Watch 7 ile beklenen büyümeyi yakalayamadı.

Counterpoint, genel akıllı saat satışlarının 2025 yılında yaklaşık yüzde 3 oranında artmasını bekliyor.