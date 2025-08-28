Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

16 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuştu! ChatGPT için yeni karar

ABD'de 16 yaşındaki bir gencin ölümü sonrası ChatGPT'ye açılan dava sonrası OpenAI, ebeveyn kontrolleri ve acil durum irtibatı gibi yeni güvenlik önlemleriyle genç kullanıcıların korunacağını duyurdu.

16 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuştu! ChatGPT için yeni karar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:28

Yapay zeka şirketi OpenAI, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bir davanın ardından için yeni ve ebeveyn kontrolleri uygulamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarının intiharında ChatGPT'nin rol oynadığını iddia ederek OpenAI ve CEO Sam Altman'a dava açtı. Aile, sohbet robotunun Raine'e yöntemleri hakkında bilgi verdiğini, düşüncelerini onayladığını ve ölümünden kısa süre önce intihar notu yazmasına yardımcı olmayı teklif ettiğini ileri sürdü.

16 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuştu! ChatGPT için yeni karar

CHATGPT'YE EBEVEYN KONTROLÜ GELİYOR

OpenAI olayın ardından yaptığı açıklamada genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için adımlar atacağını duyurdu. Şirket, ebeveynlere çocuklarının ChatGPT kullanımına dair daha fazla kontrol sunacak yeni özellikler geliştirdiğini belirtti.

Ayrıca gençlerin ebeveyn gözetiminde güvenilir bir kişisi belirleyebilmeleri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Özellik hayata geçirildiğinde, kullanıcılar kriz anında tek tıkla belirledikleri kişiye ulaşabilecek ya da sohbet robotu doğrudan bağlantı kurabilecek.

16 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuştu! ChatGPT için yeni karar

OpenAI'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yakında ebeveynlere, çocuklarının ChatGPT'yi nasıl kullandığını daha iyi anlamaları için seçenekler sunan ebeveyn denetimleri getireceğiz. Ayrıca gençlerin (ebeveynlerinin gözetimi altında) güvenilir bir acil durum irtibat kişisi belirlemelerini mümkün kılmayı da araştırıyoruz.

Böylece akut sıkıntı anlarında, ChatGPT yalnızca kaynaklara yönlendirmekle kalmayacak, gençleri doğrudan müdahale edebilecek biriyle bağlantıya geçirmeye de yardımcı olabilecek."

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni ebeveyn kontrolleri neleri kapsayacak?
Aileler, çocuklarının ChatGPT kullanımını daha yakından takip edebilecek. Ayrıca gençler kriz anında erişilebilecek güvenilir bir kişi belirleyebilecek.
ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#intihar
#chatgpt
#güvenlik önlemleri
#acil durum
#Ebeveyn Kontrolu
#Teknoloji
