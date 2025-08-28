16 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu tutulmuştu! ChatGPT için yeni karar

Yapay zeka şirketi OpenAI, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bir davanın ardından ChatGPT için yeni güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrolleri uygulamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarının intiharında ChatGPT'nin rol oynadığını iddia ederek OpenAI ve CEO Sam Altman'a dava açtı. Aile, sohbet robotunun Raine'e intihar yöntemleri hakkında bilgi verdiğini, düşüncelerini onayladığını ve ölümünden kısa süre önce intihar notu yazmasına yardımcı olmayı teklif ettiğini ileri sürdü.

CHATGPT'YE EBEVEYN KONTROLÜ GELİYOR

OpenAI olayın ardından yaptığı açıklamada genç kullanıcıların güvenliğini artırmak için adımlar atacağını duyurdu. Şirket, ebeveynlere çocuklarının ChatGPT kullanımına dair daha fazla kontrol sunacak yeni özellikler geliştirdiğini belirtti.

Ayrıca gençlerin ebeveyn gözetiminde güvenilir bir acil durum kişisi belirleyebilmeleri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Özellik hayata geçirildiğinde, kullanıcılar kriz anında tek tıkla belirledikleri kişiye ulaşabilecek ya da sohbet robotu doğrudan bağlantı kurabilecek.

OpenAI'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yakında ebeveynlere, çocuklarının ChatGPT'yi nasıl kullandığını daha iyi anlamaları için seçenekler sunan ebeveyn denetimleri getireceğiz. Ayrıca gençlerin (ebeveynlerinin gözetimi altında) güvenilir bir acil durum irtibat kişisi belirlemelerini mümkün kılmayı da araştırıyoruz.

Böylece akut sıkıntı anlarında, ChatGPT yalnızca kaynaklara yönlendirmekle kalmayacak, gençleri doğrudan müdahale edebilecek biriyle bağlantıya geçirmeye de yardımcı olabilecek."